«Стражи Галактики» ушли на золото — релиз не перенесут

Создатели «Стражей Галактики» объявили о завершении разработки экшена. Мастер-диск с игрой уже отправился на заводы для массовой печати. Игра выйдет 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

В Marvel's Guardians of Galaxy игрокам предстоит возглавить отряд Стражей Галактики под руководством Звёздного лорда. Под управлением окажется только он, однако другие члены команды будут помогать ему во время сражений. Им разрешат отдавать различные команды, благодаря чему можно выстраивать многоуровневые комбинации.

Игра разрабатывается командой Eidos Montreal под издательством Square Enix и присмотром Marvel. В отличие от «Мстителей», игра про Стражей Галактики будет исключительно сюжетным приключением. Мультиплеера в ней не будет.