В первых обзорах Kena: Bridge of Spirits называют красивым приключением

Красочная экшен-адвенчура Kena: Bridge of Spirits вышла на ПК, PS4 и PS5. Немногочисленные обзоры из-за отсутствия опыта работы с прессой у студии Ember Lab появились с заметным опозданием.

Однако, как мы и предполагали несколько дней назад, с самой игрой проблем нет. Журналисты отметили красивую графику и впечатляющий визуальный стиль. Некоторым не понравились достаточно базовый геймплей и немного наивная сюжетная завязка.

На момент написания новости у Kena для PS5 уже 85 баллов из 100 на Metacritic и OpenCritic.

Оценки из разных изданий:

Журналист издания Polygon отметил плавные анимации и потрясающий визуальный стиль. По его словам, в экшен-адвенчуру просто приятно и весело играть — она вызывает искренний детский восторг. Однако к игровому процессу есть вопросы.

Ember Lab молодцы. Они сделали невероятный визуальный стиль и плавные анимации. Игра дарит такие эмоции, которые я получал в детстве — искренние. Конечно, есть вопросы к геймплею, он кажется устаревшим.

Автор обзора для Game Informer подчеркнул, что финал показался ему слишком скомканным, как будто бы не хватило времени на раскрытие всех элементов.

Kena — очень хорошая игра, но финал вышел немного спорным. История заканчивается, а у меня сложилось чувство, что всё произошло слишком быстро, скомканно. Но эта игра всё равно остаётся невероятно красивым приключением.

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