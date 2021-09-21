В первых обзорах Kena: Bridge of Spirits называют красивым приключением

Красочная экшен-адвенчура Kena: Bridge of Spirits вышла на ПК, PS4 и PS5. Немногочисленные обзоры из-за отсутствия опыта работы с прессой у студии Ember Lab появились с заметным опозданием.
Однако, как мы и предполагали несколько дней назад, с самой игрой проблем нет. Журналисты отметили красивую графику и впечатляющий визуальный стиль. Некоторым не понравились достаточно базовый геймплей и немного наивная сюжетная завязка.
На момент написания новости у Kena для PS5 уже 85 баллов из 100 на Metacritic и OpenCritic.
Оценки из разных изданий:
- Dualshockers — 10/10
- Game Spew — 10/10
- Game Informer — 9/10
- IGN — 8/10
- Destructoid — 8/10
- Press Start — 8/10
- The Gamer — 8/10
- PC Gamer — 6,5/10
Журналист издания Polygon отметил плавные анимации и потрясающий визуальный стиль. По его словам, в экшен-адвенчуру просто приятно и весело играть — она вызывает искренний детский восторг. Однако к игровому процессу есть вопросы.
Ember Lab молодцы. Они сделали невероятный визуальный стиль и плавные анимации. Игра дарит такие эмоции, которые я получал в детстве — искренние. Конечно, есть вопросы к геймплею, он кажется устаревшим.
Автор обзора для Game Informer подчеркнул, что финал показался ему слишком скомканным, как будто бы не хватило времени на раскрытие всех элементов.
Kena — очень хорошая игра, но финал вышел немного спорным. История заканчивается, а у меня сложилось чувство, что всё произошло слишком быстро, скомканно. Но эта игра всё равно остаётся невероятно красивым приключением.
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