Инди-адвенчура The Touryst стала первой игрой на консолях с разрешением 8K

The Touryst — первая игра на консолях, которую можно запустить в разрешении 8K, да ещё и в 60 FPS. Инди-адвенчура работает в этом режиме на PS5, хотя сама консоль не поддерживает этот формат и сжимает его до 4K.

Специалисты из Digital Foundry выяснили у авторов, что игра действительно работает на новой консоли Sony в разрешении 7680×4320 пикселей. Xbox Series X не может похвастаться таким же результатом, она поддерживает лишь 6K, то есть разрешение 5760x3240 пикселей.

По словам специалистов, 8K-разрешение на PS5 позволило авторам подтянуть внешний вид игры. Тени, сглаживание, глубина резкости — эти эффекты делают адвенчуру привлекательнее. Если опустить разрешение до 4K, то эффекты ухудшатся, но не критично. The Touryst сможет показать настоящее 8K после того, как Sony добавит поддержку этого разрешения. Тогда авторы просто выпустят небольшой патч и всё.

Игру также протестировали на PS4 и PS4 Pro. Результат в обоих случаях оказался удачным. Стандартная PlayStation 4 выдаёт 1080p при 60 FPS, а Pro-версия поддерживает более высокое разрешение всё при тех же 60 кадрах в секунду.

The Touryst впервые вышла на Nintendo Switch в 2019 году. На ПК, Xbox One и Xbox Series релиз состоялся в 2020-м, а 9 сентября 2021-го адвенчура добралась и до двух последних консолей PlayStation.

Разработчики провальной eFootball 2022 извинились за состояние игры. Они пообещали исправить ошибки и выпустить патч.