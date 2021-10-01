Konami извинилась за провал eFootball 2022 и пообещала исправить игру

Konami выпустила обращение к игрокам относительно провального запуска eFootball, которая за первые часы после выхода заполучила самый низкий рейтинг в истории Steam.

Мы извиняемся за все проблемы и хотим заверить всех, что относимся ко всем опасениям серьёзно и намерены улучшить сложившуюся ситуацию.

Среди проблем Konami отметила баланс, скорость передач, работу защиты, катсцены, лицевые анимации, передвижение игроков и поведение меча — чуть ли не всё в игре сейчас так или иначе имеет свои трудности.

Команда уже пообещала выпустить большое обновление в октябре — что оно привнесёт, пока неизвестно.

eFootball вышла 30 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК — теперь серия превратится в платформу и будет постоянно обновляться, благодаря чему покупать новые части ежегодно не придётся. Это большое достоинство проекта перед FIFA, однако, похоже, на этом плюсы заканчиваются.