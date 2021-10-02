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СМИ: новую Silent Hill делает Хидео Кодзима на деньги Sony

СМИ: новую Silent Hill делает Хидео Кодзима на деньги Sony
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Вчера портал VGC в очередной раз подтвердил, что Konami одобрила создание нескольких Silent Hill. Над одним из проектов работает «известная японская студия» — причём, как утверждали СМИ, не Kojima Productions.

Однако авторитетный портал Gematsu от своих источников в Konami слышал обратное: над новой Silent Hill работает именно студия Хидео Кодзимы — Kojima Productions. Финансированием же занимается Sony, с которой Кодзима выпустил Death Stranding, свой дебютный проект после ухода из Konami.

По данным VGC, сейчас Konami намерена вернуться к полноценным консольным играм — в разработке и новая Castlevania, и ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater от китайской Virtuous, и сразу несколько частей Silent Hill. Многие проекты анонсируют лишь в 2022 году.

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