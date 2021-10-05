Windows 11 вышла на день раньше — где скачать бесплатно и как установить?

Microsoft выпустила Windows 11 на день раньше — уже сейчас владельцы Windows 10 с подходящим процессором могут без проблем перейти на новую ОС. Надо просто перейти в «Центр обновлений Windows» в «Параметрах».

Если же уведомление не появляется или сообщается об очереди, то можно перейти на специальную страницу для загрузки одного из трёх файлов:

Помощник по установке Windows 11 для простой установки ОС на подходящие процессоры;

для простой установки ОС на подходящие процессоры; Установочный носитель Windows 11 для установки образа на USB или DVD;

для установки образа на USB или DVD; Образ диска Windows 11 (ISO) для установки на ПК с неподходящими процессорами.

Как ранее подтвердила Microsoft, она не станет запрещать пользователям со старыми процессорами (а их много, подходят модели не старше трёх лет — у Intel поддержка начинается только с поколения Core 8000) устанавливать Windows 11, однако корпорация не может гарантировать полную работоспособность.

Почему новая ОС не поддерживает довольно современные процессоры вроде того же Intel Core i5-6600? Ответ прост: дело не в мощности, а специальном чипе TPM 2.0 для обеспечения безопасности. Другие требования ОС едва ли выше потребностей Windows 10:

Процессор — двухъядерный на скорость 1 ГГц

Оперативная память — 4 гигабайт

Место на диске — 64 гигабайта

Видеокарта — с поддержкой DirectX 12 и драйверов WDDM 2.0

Монитор — с выводом в 720р, диагональю в 9 дюймов и 8-битной цветопередачей.

Примечательно, что при установке Windows 11 на неподходящие процессоры, похоже, придётся вручную устанавливать все последующие обновления через IOS-образы. Не шутка.

Сама Windows 11 ощущается, скорее, очередным большим обновлением Windows 10, только с большой ставкой на улучшение дизайна и интерфейса. Вдобавок Microsoft полностью переработала Microsoft Store, куда теперь намного проще попасть сторонним приложениям, ведь поддерживается стандарт Win32.