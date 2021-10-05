Windows 11 вышла на день раньше — где скачать бесплатно и как установить?

Microsoft выпустила Windows 11 на день раньше — уже сейчас владельцы Windows 10 с подходящим процессором могут без проблем перейти на новую ОС. Надо просто перейти в «Центр обновлений Windows» в «Параметрах».
Если же уведомление не появляется или сообщается об очереди, то можно перейти на специальную страницу для загрузки одного из трёх файлов:
- Помощник по установке Windows 11 для простой установки ОС на подходящие процессоры;
- Установочный носитель Windows 11 для установки образа на USB или DVD;
- Образ диска Windows 11 (ISO) для установки на ПК с неподходящими процессорами.
Как ранее подтвердила Microsoft, она не станет запрещать пользователям со старыми процессорами (а их много, подходят модели не старше трёх лет — у Intel поддержка начинается только с поколения Core 8000) устанавливать Windows 11, однако корпорация не может гарантировать полную работоспособность.
Почему новая ОС не поддерживает довольно современные процессоры вроде того же Intel Core i5-6600? Ответ прост: дело не в мощности, а специальном чипе TPM 2.0 для обеспечения безопасности. Другие требования ОС едва ли выше потребностей Windows 10:
- Процессор — двухъядерный на скорость 1 ГГц
- Оперативная память — 4 гигабайт
- Место на диске — 64 гигабайта
- Видеокарта — с поддержкой DirectX 12 и драйверов WDDM 2.0
- Монитор — с выводом в 720р, диагональю в 9 дюймов и 8-битной цветопередачей.
Примечательно, что при установке Windows 11 на неподходящие процессоры, похоже, придётся вручную устанавливать все последующие обновления через IOS-образы. Не шутка.
Сама Windows 11 ощущается, скорее, очередным большим обновлением Windows 10, только с большой ставкой на улучшение дизайна и интерфейса. Вдобавок Microsoft полностью переработала Microsoft Store, куда теперь намного проще попасть сторонним приложениям, ведь поддерживается стандарт Win32.
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