Неудачно для Virtus.pro. Итоги второго дня групповой стадии The International 2021

Вечером 8 октября завершился второй день групповой стадии The International 2021 по Dota 2. Российские команды Virtus.pro и Team Spirit провели очередную серию матчей, однако не смогли набрать большое количество очков.
Virtus.pro сыграла против T1 и Invictus Gaming, проиграв обеим командам со счётом 0:2. Многие аналитики выразили надежду, что состав сможет собраться и добрать очков в следующий игровой день. По итогам прошедших матчей VP заняла пятое место в рейтинговой таблице.
У коллектива Виталия Save Мельника ещё есть время подправить ситуацию и выйти в верхнюю сетку плей-офф. 9 октября ему предстоят матчи против Thunder Predator и Evil Geniuses. Вторая команда считается одним из фаворитов чемпионата и занимает третье место в таблице.
У Team Spirit второй день выдался лучше первого, но общая ситуация не из простых. Команда сенсационно разнесла Elephant со счётом 2:0, однако уступила Vici Gaming со статистикой 0:2. Оба коллектива представляют Китай. После прошедших матчей состав занимает последнее место в своей группе.
TS всё ещё может пройти в плей-офф, а не покинуть чемпионат на последнем месте. Для этого 9 октября ей нужно справиться с Quincy Crew и Fnatic, чтобы набрать очков, а потом победить beastcoast и SG-esports. Все коллективы за исключением beastcoast считаются аутсайдерами турнира.
The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. 18 команд со всего мира разыгрывают призовой фонд в $ 40 млн.
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