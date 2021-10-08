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The International 2021: расписание на 9 октября 2021

The International 2021: расписание третьего дня и где смотреть матчи
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Третий игровой день группового этапа TI10 по Dota 2 стартует 9 октября в 10:00 мск. Virtus.pro сыграет с EG и Thunder Predator, а Team Spirit — с Quincy Crew и Fnatic.

Расписание третьего дня группы A

10:00 мск

  • Virtus.Pro — Thunder Predator
  • EG — OG
  • Aster — T1
  • Team Undying — Alliance

14:00 мск

  • OG — Team Undying
  • EG — Thunder Predator
  • Invictus Gaming — Aster
  • T1 — Alliance

18:00 мск

  • Virtus.Pro — EG
  • Invictus Gaming — Alliance
  • T1 — Team Undying
  • Aster — Thunder Predator

Расписание третьего дня группы B

12:00 мск

  • Team Spirit — Quincy Crew
  • PSG.LGD — Vici Gaming
  • Beastcoast — Fnatic
  • Elephant — SG esports

16:00 мск

  • Team Spirit — Fnatic
  • Secret — Quincy Crew
  • PSG.LGD — SG esports
  • Vici Gaming — Beastcoast

Матчи пройдут в формате best-of-2. Смотреть их можно по ссылкам ниже.

Что такое best-of-2 (bo2)? Это когда команды играют две карты в матче. Можно выиграть оба сражения, а можно сыграть вничью. В зависимости от результатов стороны получат определённое количество очков.

Следить за результатами можно здесь. Групповой этап продлится до 10 октября, затем начнётся плей-офф. Финал турнира сыграют 17-го числа. 18 команд со всего мира разыграют $ 40 млн. Ранее игроки и зрители пожаловались на качество проведения турнира, однако ситуация меняется в лучшую сторону.

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