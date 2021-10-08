The International 2021: расписание третьего дня и где смотреть матчи

Третий игровой день группового этапа TI10 по Dota 2 стартует 9 октября в 10:00 мск. Virtus.pro сыграет с EG и Thunder Predator, а Team Spirit — с Quincy Crew и Fnatic.

Расписание третьего дня группы A

10:00 мск

Virtus.Pro — Thunder Predator

— Thunder Predator EG — OG

Aster — T1

Team Undying — Alliance

14:00 мск

OG — Team Undying

EG — Thunder Predator

Invictus Gaming — Aster

T1 — Alliance

18:00 мск

Virtus.Pro — EG

— EG Invictus Gaming — Alliance

T1 — Team Undying

Aster — Thunder Predator

Расписание третьего дня группы B

12:00 мск

Team Spirit — Quincy Crew

— Quincy Crew PSG.LGD — Vici Gaming

Beastcoast — Fnatic

Elephant — SG esports

16:00 мск

Team Spirit — Fnatic

— Fnatic Secret — Quincy Crew

PSG.LGD — SG esports

Vici Gaming — Beastcoast

Матчи пройдут в формате best-of-2. Смотреть их можно по ссылкам ниже.

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Что такое best-of-2 (bo2)? Это когда команды играют две карты в матче. Можно выиграть оба сражения, а можно сыграть вничью. В зависимости от результатов стороны получат определённое количество очков.

Следить за результатами можно здесь. Групповой этап продлится до 10 октября, затем начнётся плей-офф. Финал турнира сыграют 17-го числа. 18 команд со всего мира разыграют $ 40 млн. Ранее игроки и зрители пожаловались на качество проведения турнира, однако ситуация меняется в лучшую сторону.