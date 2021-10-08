The International 2021: расписание третьего дня и где смотреть матчи
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Третий игровой день группового этапа TI10 по Dota 2 стартует 9 октября в 10:00 мск. Virtus.pro сыграет с EG и Thunder Predator, а Team Spirit — с Quincy Crew и Fnatic.
Расписание третьего дня группы A
10:00 мск
- Virtus.Pro — Thunder Predator
- EG — OG
- Aster — T1
- Team Undying — Alliance
14:00 мск
- OG — Team Undying
- EG — Thunder Predator
- Invictus Gaming — Aster
- T1 — Alliance
18:00 мск
- Virtus.Pro — EG
- Invictus Gaming — Alliance
- T1 — Team Undying
- Aster — Thunder Predator
Расписание третьего дня группы B
12:00 мск
- Team Spirit — Quincy Crew
- PSG.LGD — Vici Gaming
- Beastcoast — Fnatic
- Elephant — SG esports
16:00 мск
- Team Spirit — Fnatic
- Secret — Quincy Crew
- PSG.LGD — SG esports
- Vici Gaming — Beastcoast
Матчи пройдут в формате best-of-2. Смотреть их можно по ссылкам ниже.
- Русскоязычная трансляция
- Англоязычная трансляция
- В Dota 2 во вкладке «Просмотр»
Что такое best-of-2 (bo2)? Это когда команды играют две карты в матче. Можно выиграть оба сражения, а можно сыграть вничью. В зависимости от результатов стороны получат определённое количество очков.
Следить за результатами можно здесь. Групповой этап продлится до 10 октября, затем начнётся плей-офф. Финал турнира сыграют 17-го числа. 18 команд со всего мира разыграют $ 40 млн. Ранее игроки и зрители пожаловались на качество проведения турнира, однако ситуация меняется в лучшую сторону.
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