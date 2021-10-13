The International 2021: расписание второго дня плей-офф и сетка
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Стартует второй день плей-офф The International 2021 по Dota 2. Команде Team Spirit не удалось выиграть в первом раунде верхней сетки и она упала в нижнюю. Теперь в игру вступит второй участник из СНГ — Virtus.pro.
Расписание матчей TI10 на 12 октября
Все поединки будут сыграны до двух побед.
- 09:00 мск. PSG.LGD — T1
- 12:00 мск. Virtus.pro — Vici Gaming
- 15:00 мск. Team Spirit — Fnatic
- 18:00 мск. OG — Quincy Crew
У Team Spirit остался последний шанс продолжить борьбу на турнире. Если она уступит Fnatic, то покинет чемпионат с гарантированными $800 тыс. в кармане. У Virtus.pro ситуация получше, коллектив тоже окажется в нижней сетке в случае неудачи.
Актуальная сетка турнира
The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Лучшие команды мира сражаются за рекордный призовой в $ 40 млн. Чемпионат уже покинули несколько участников.
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