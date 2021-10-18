Фанатка Stardew Valley в TikTok готовит еду из игры — 30 из 80 блюд готово

Блогерша и фанатка Stardew Valley по имени Али в своём Тик-токе делает множество блюд из симулятора фермера. В коротких видео она показывает процесс готовки, а в «Инстаграме» рассказывает об этом более подробно.

Али поставила себе цель — приготовить все 80 блюд, которые есть в игре. Пока что девушка сделала 30 видов еды. По её словам, процесс интересен, потому что большинство блюд выдумали разработчики, и девушке приходится постоянно импровизировать.

В роликах ниже можно посмотреть, как Али готовит шоколадный торт и обеденную порцию из овощей и других ингредиентов. Не все видео становятся популярными, но суммарное количество лайков на профиле Али превысило 600 тысяч.

Девушка рассказала, что как только закончит готовить еду из Stardew Valley, то переключится на любую игру, в которой тоже можно поэкспериментировать. Но впереди ещё много работы — 50 видов блюд сами себя не приготовят!