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У Among Us для PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One появилась точная дата выхода

У Among Us для PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One появилась точная дата выхода
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Создатели Among Us объявили точную дату выхода на домашних консолях — 14 декабря для PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. На системах Microsoft игра сразу появится в Xbox Game Pass.

Вдобавок одновременно с этим в Европе выйдут сразу три физических издания проекта:

  • Crewmate Edition за 2899 рублей
  • Impostor Edition за 4399 рублей
  • Among Us: Ejected Edition за 7499 рублей.

Among Us — это современный аналог культовой «Мафии», где игрокам надо найти пришельца, который убивает и ломает оборудование. Как только кто-то находит мёртвое тело, выжившие собираются и пытаются понять, кто на самом деле виноват — и далеко не всегда успешно находят виновного.

Сейчас проект доступен на ПК, iOS, Android и Nintendo Switch.

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