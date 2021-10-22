Зрители стримов смогут удалять игроков из матча: новый странный патент PlayStation

На необычный патент от Sony обратило внимание издание IGN. Судя по документам, японская компания зарегистрировала его недавно, 19 октября.
В патенте говорится о новом функционале для зрителей трансляций. Например, у наблюдателей появится возможность голосовать за удаление игрока из онлайн-матча прямо на стриме. Зрители также могут заплатить за эту возможность виртуальной или реальной валютой или даже начать аукцион.
Для того чтобы выкинуть игрока, понадобится минимум 60% всех голосов. При этом в документе указано, что некоторые голоса будут весомее других — например, у более давних наблюдателей будет преимущество перед новичками.
Сам патент основывается на идее «интерактивных стримов» — чтобы зрители могли быть «полноценными участниками трансляций». Компания хочет решить в том числе проблему со стримснайперами — у многих стримеров из-за них попросту не получается транслировать свои любимые онлайн-игры. В особенности это касается жанра «королевская битва», где собрание разных игроков в одну команду портит игровой опыт.
Однако регистрация патента не означает, что он обязательно будет реализован в ближайшем будущем. Вполне возможно, что Sony таким образом заранее патентует идеи, которые в будущем будут популярны, и планирует заработать на этом.
Ранее компания выпустила бета-версию приложения PlayStation на iOS и Android, которая позволяет делиться скриншотами и клипами с PS5.
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