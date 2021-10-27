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Бесплатные игры PS Plus на ноябрь 2022 года

Стали известны бесплатные игры на ноябрь 2022 года для PS Plus
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Незадолго до полноценного анонса ежемесячной подборки PS Plus в сеть утёк список бесплатных игр подписки на ноябрь — их четыре, включая бонусную для PlayStation VR.

The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR)

Иначе стоит 2849 рублей

Хедлайнером как раз стал VR-хит по мотивам «Ходячих мертвецов», который уже давно стал чуть ли не обязательной покупкой для владельцев шлемов виртуальной реальности.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Иначе стоит 3579 рублей

Переиздание дорогущей ролевой игры с интересной боевой системой и не очень интересным сюжетом. Проект не оправдал финансовых ожиданий разработчиков и издателя, но стал культовым в узких кругах. Теперь серией занимается THQ Nordic.

Knockout City (PS4)

Иначе стоит 1499 рублей и входит в подписку EA Play

Необычный мультиплеерный экшен, где надо играть в вышибалу — мячом выбивать соперников. Это можно делать разными способами, в том числе закручивая мяч. Игра получила хорошие отзывы и активно поддерживается. Недавно стартовал очередной сезон.

First Class Trouble (PS5, PS4)

Подарят в день релиза

Одновременно кооперативная и соревновательная игра, где шести игрокам предстоит каким-то чудом выживать против смертельного искусственного интеллекта. Одни персонажи – обычные жители, а другие — повстанцы. Для победы надо хитрить, очаровывать и правильно догадываться.

Игры начнут раздавать в первый вторник ноября, 2-го числа. Следующую подборку анонсируют 1 декабря, а раздача начнётся 7-го числа.

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