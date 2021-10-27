Стали известны бесплатные игры на ноябрь 2022 года для PS Plus

Незадолго до полноценного анонса ежемесячной подборки PS Plus в сеть утёк список бесплатных игр подписки на ноябрь — их четыре, включая бонусную для PlayStation VR.
The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR)
Иначе стоит 2849 рублей
Хедлайнером как раз стал VR-хит по мотивам «Ходячих мертвецов», который уже давно стал чуть ли не обязательной покупкой для владельцев шлемов виртуальной реальности.
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)
Иначе стоит 3579 рублей
Переиздание дорогущей ролевой игры с интересной боевой системой и не очень интересным сюжетом. Проект не оправдал финансовых ожиданий разработчиков и издателя, но стал культовым в узких кругах. Теперь серией занимается THQ Nordic.
Knockout City (PS4)
Иначе стоит 1499 рублей и входит в подписку EA Play
Необычный мультиплеерный экшен, где надо играть в вышибалу — мячом выбивать соперников. Это можно делать разными способами, в том числе закручивая мяч. Игра получила хорошие отзывы и активно поддерживается. Недавно стартовал очередной сезон.
First Class Trouble (PS5, PS4)
Подарят в день релиза
Одновременно кооперативная и соревновательная игра, где шести игрокам предстоит каким-то чудом выживать против смертельного искусственного интеллекта. Одни персонажи – обычные жители, а другие — повстанцы. Для победы надо хитрить, очаровывать и правильно догадываться.
Игры начнут раздавать в первый вторник ноября, 2-го числа. Следующую подборку анонсируют 1 декабря, а раздача начнётся 7-го числа.
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