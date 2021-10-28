На iOS и Android вышел шутер Combat Master Online. Буквально копия Modern Warfare
Поделиться
В Google Play и App Store недавно вышел многопользователский шутер Combat Master Online. Он оптимизирован для больших экранов планшетов и удивительно напоминает Call of Duty: Modern Warfare — даже в элементах интерфейса создатели мобильного шутера будто бы даже не пытались привнести что-то своё.
Максимум впечатлений от шутера на вашем мобильном устройстве. Лучшая в своем классе шутерная составляющая. Производительность нового уровня. И многое другое.
У игры высокие оценки от игроков: 4,5/5 на Android и 4,8/5 на iOS. Пользователи отмечают отличную графику, большую схожесть с Modern Warfare, однако жалуются на редкие баги и систему ботов.
Разработкой занималась американская студия Alfa Bravo — это их первый проект. Неизвестно, знает ли о схожести проектов издательство Activision, однако им определённо следует обратить внимание на Combat Master Online — уж больно много похожих элементов у обеих игр.
Комментарии
- 28 октября 2021
-
15:11
-
15:01
-
14:43
-
14:31
-
14:22
-
13:41
-
13:28
-
13:12
-
12:16
-
11:49
-
11:35
-
10:58
-
10:55
-
10:39
-
10:31
-
10:15
-
09:59
-
09:48
-
08:56
-
00:34
- 27 октября 2021
-
22:58
-
21:31
-
21:13
-
20:25
-
19:19
-
18:34
-
18:28
-
18:13
-
17:31
-
17:31
-
17:19
-
17:06
-
16:02
-
15:44
-
14:42
Партнерский контент