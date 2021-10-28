На iOS и Android вышел шутер Combat Master Online. Буквально копия Modern Warfare

В Google Play и App Store недавно вышел многопользователский шутер Combat Master Online. Он оптимизирован для больших экранов планшетов и удивительно напоминает Call of Duty: Modern Warfare — даже в элементах интерфейса создатели мобильного шутера будто бы даже не пытались привнести что-то своё.

Максимум впечатлений от шутера на вашем мобильном устройстве. Лучшая в своем классе шутерная составляющая. Производительность нового уровня. И многое другое.

У игры высокие оценки от игроков: 4,5/5 на Android и 4,8/5 на iOS. Пользователи отмечают отличную графику, большую схожесть с Modern Warfare, однако жалуются на редкие баги и систему ботов.

Разработкой занималась американская студия Alfa Bravo — это их первый проект. Неизвестно, знает ли о схожести проектов издательство Activision, однако им определённо следует обратить внимание на Combat Master Online — уж больно много похожих элементов у обеих игр.