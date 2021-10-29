Грибок кордицепс на новых фото со съёмок сериала The Last of Us

В сети появились новые фотографии со съёмочный площадки сериала The Last of Us. На них можно впервые увидеть наросты грибка кордицепса на зданиях. Также в кадр попали Джоэл, Элли и Тесс.
На фото видно, как создатели пытались воссоздать грибок из игры и украсить им локации. У Джоэла в руках также можно заметить штурмовую винтовку.
Кордицепс — гриб, из-за которого и произошёл зомби-апокалипсис в мире The Last of Us. Он распространяется воздушно-капельным путём, попадает в организм и поражает носителя. У заражения есть несколько стадий. Больше всего распространены щелкуны — они уже не видят и ориентируются на слух и свои щелчки.
Главные роли в шоу исполнили Педро Паскаль (Джоэл), Белла Рамзи (Элли), Анна Торв (Тесс), Габриель Луна (Томми) и другие. Премьера сериала состоится в 2022 году. В первом сезоне будет 10 эпизодов.
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