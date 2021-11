«Квантовый скачок для видеоигр»: разработчики вспомнили выход GTA 3

Представители игровых студий и команд PlayStation поделились воспоминаниями о выходе Grand Theft Auto 3. Релиз боевика в открытом мире состоялся уже больше 20 лет назад, 22 октября 2001 года.

GTA 3 оказала колоссальное влияние на развитие игровой индустрии. Оно заключалось в полноценном 3D, большом открытом мире, разнообразных персонажах и активностях. Впоследствии многие разработчики вдохновлялись боевиком Rockstar Games, чем они поделились в блоге PlayStation.

Глава отдела развития творческой стратегии Insomniac («Человек-паук», Spyro the Dragon, Resistance, Ratchet & Clank) Брайан Гастингс считает, что в GTA 3 игроки впервые стали сами придумывать развлечения:

GTA 3 стала первой игрой, в которой вы сами придумывали себе приключения. Это заставило меня переосмыслить исследование мира, использование универсальных устройств и оружия в Ratchet & Clank и позволить игрокам самим придумывать, как веселиться в игре.

Режиссёру Bend Studio (Syphon Filter, Days Gone) Рону Аллену GTA 3 открыла новый подход к созданию видеоигр:

Я не мог поверить всему, что можно было делать в той игре. Она открыла мне глаза на то, какой можно сделать игру. Редко попадаются игры, которые меняют твои взгляды на индустрию. GTA 3 была именно такой.

Ведущего разработчика Media Molecule (LittleBigPlanet, Dreams, Tearaway) Ричарда Франка GTA 3 вовсе шокировала:

GTA 3 просто снесла мне крышу – это был квантовый скачок для видеоигр. Она задала планку для игр с открытым миром, в которой процедурные системы работают воедино, создавая игровую площадку с безграничными возможностями.

По мнению исполнительного продюсера Capcom (Devil May Cry, Resident Evil) Хидэаки Ицуно, в GTA 3 на то время было очень много свободы действий:

В GTA 3 был просто поразительный уровень свободы, а ведь она вышла в то время, когда нам с трудом давалось создать простую линейную игру из-за возможностей PS2. Меня впечатлило то, что игра была сделана так, чтобы допускать ошибки в более крупной системе, а не ограничивать их, чтобы избежать сбоев в работе.

11 ноября выходит Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, в которую вошли ремастеры GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Игры появятся на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch, а подписчики Xbox Game Pass для консолей Xbox получат доступ к обновлённой GTA: San Andreas. В 2022 году ремастеры доберутся до iOS с Android.

28 октября Rockstar Games анонсировала VR-версию GTA: San Andreas.