Сравнение оригиналов и ремастеров GTA: San Andreas, GTA: Vice City и GTA 3

После старта предзаказов и дебютного трейлера Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition появились и первые сравнения — их мы взяли из демонстрацтивного ролика самой Rockstar.

В целом заметно, что работы проведено много, однако далеко не везде изменения получились в лучшую сторону. Старые модели и анимации местами совсем плохо стыкуются с новыми текстурами и освещением, однако в некоторых сценах типа дождливого Либерти Сити ремастер выглядит безоговорочно лучше.

Grand Theft Auto III

Оригинал

Ремастер

GTA: Vice City

Оригинал

Ремастер

GTA: San Andreas

Оригинал

Ремастер

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition выходит 11 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. На консолях Xbox подписчики Game Pass в день релиза получат доступ к полной версии ремастера San Andreas.