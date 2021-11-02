Специальный трейлер «Аркейн» показали на 160-этажном небоскрёбе

Netflix и Riot Games подготовили специальный трейлер «Аркейн» по League of Legends.Трёхминутный ролик показали на 160-этажном небоскрёбе Бурдж-Халифа в городе Дубай (Объединённые Арабские Эмираты).

Высота небоскрёба составляет 828 метров. С помощью проекции экрана на здании продемонстрировали ключевые моменты и персонажей предстоящего мультсериала.

«Аркейн» расскажет о становлении сестёр Джинкс и Вай, чемпионов League of Legends. Появятся и другие герои игры. Они будут вовлечены в конфликт двух городов: неблагополучного Зауна и прогрессивного Пилтовера. Хрупкий мир между поселениями нарушит изобретение технологии, с помощью которой любой сможет контролировать магическую энергию.

Премьера «Аркейн» состоится 7 ноября в сервисах Netflix и Twitch. Второй и третий акты шоу будут выходить каждую неделю, 13 и 20 ноября соответственно.

В честь скорого выхода сериала Riot Games подготовила специальное событие с наградами во всех своих играх.