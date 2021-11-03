В Rocket League скоро появится автомобиль BMW M240i

Psyonix анонсировала появление автомобиля BMW M240i в Rocket League. Его добавят в игру уже 4 ноября.

Вместе с машиной игроки получат эксклюзивную деколь, «баварскую шляпу» и специальный BMW-баннер. Также во время максимального ускорения автомобиль активирует огненную наклейку на весь кузов. По желанию машину можно будет кастомизировать отдельно.

Стоимость набора с BMW M240i — 1100 внутриигровых кредитов. Их можно приобрести в магазине за 730 рублей. Получить доступ к автомобилю можно будет в течение ограниченного времени.

Ранее, в Rocket League проходил Хэллоуинский ивент Haunted Hallows в стиле DC. В ходе события игроки могли получить множество тематических предметов, включая автомобили Бэтмена и транспорт в стиле его врагов.