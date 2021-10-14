Хэллоуинский ивент в Rocket League добавил стиль персонажей DC

С 14 октября по 1 ноября в Rocket League пройдёт хэллоуинский ивент Haunted Hallows в стиле DC. В ходе события игроки могут получить множество тематических предметов, включая автомобили Бэтмена и транспорт в стиле его врагов.

Особые предметы можно выиграть за выполнение испытаний. Среди них машины Джокера, Харли Квинн, Ядовитого Плюща и другие.

У Бэтмена есть три вариации автомобилей из разных эпох — и ни одну из этих моделей нельзя кастомизировать и добавлять свои элементы.

Бэтмобиль (1989)

Бэтмобиль из фильмов Кристофера Нолана

Бэтмобиль из игры Batman: Arkham Knight

Обновился и игровой режим Rumble. Суть в нём та же — игроки борются друг с другом и применяют различные навыки, однако в ходе ивента всё будет выполнено в стиле DC. Также на обновлённых картах разработчики оставили различные пасхалки к комиксам и персонажам.