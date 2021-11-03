Бесплатный клон «Игры в кальмара» завирусился в Steam и на Twitch
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29 октября в Steam вышла бесплатная Crab Game. Игра быстро стала популярной, завирусилась на Twitch и собрала большую аудиторию. Согласно данным сервиса SteamDB, пиковый онлайн превысил 30 тысяч человек.
Crab Game похожа на «Игру в кальмара». У персонажей одинаковые костюмы, а также у игры и сериала схожая суть.
«Игры в краба» представляет собой соревновательную аркаду, в которой могут принять участие до 35 человек. Геймерам нужно проходить различные испытания и не дать их выполнять другим. В Crab Game игроки могут общаться с помощью голосового и текстового чатов.
На старте доступны 28 карт и 9 игровых режимов. Разработчики шутят, что их игра не основывалась ни на каком популярном корейском сериале, а то были бы проблемы. Аудитория восприняла аркаду тепло — у неё 92% положительных отзывов в Steam.
Авторы планируют развивать проект и в будущем добавить ещё больше возможностей, карт и режимов. Возможно, разработчикам стоит задуматься о второй части, но уже платной.
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