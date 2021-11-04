Смесь Ктулху и Saints Row: новую игру команды Mafia отменили — она стоила $ 53 млн

Take-Two на квартальном отчёте объявила, что потратила на производство неанонсированного проекта $ 53 млн, однако в компании приняли решение «прекратить инвестиции» — то есть отменить игру.
По данным СМИ, под нож попала новинка Hanger 13 (Mafia 3 и ремейк Mafia) — игра по новой франшизе с рабочим названием Volt. Многие предполагали. что студия трудится над четвёртой «Мафией», но это не так. В 2016-2017 году были попытки начать разработку, но команда быстро переключилась на новую IP.
Ранее сообщалось, что Volt представляет собой научно-фантастический экшен в открытом мире со сверхъестественными элементами, а общая концепция описывалась как «смесь Ктулху и Saints Row».
В прошлом году Hanger 13 выпустила ремейк Mafia, который в Take-Two признали финансово успешным. Не исключено, что студия вернётся к серии с четвёртой частью — тем более что финал Mafia 3 прямо-таки намекал на продолжение.
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