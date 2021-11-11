Релиз GTA: The Trilogy — The Definitive Edition оказался проблемным, лагает даже на PS5

GTA: The Trilogy ещё не вышла, однако на YouTube уже появились первые видео с геймплеем трилогии. Пользователь под ником TeMkA169 опубликовал несколько роликов с тестами производительности, и результат неутешителен: в каждой игре есть проблемы с частотой кадров даже на PS5.

Хуже всего ситуация у GTA 3. На PS5 в режиме производительности игра держит плавные 60 кадров, однако во время перестрелок и взрывов частота падает до 35 и ниже. Также пользователи ругают звук и задержку в управлении — после нажатия на кнопку персонаж примерно полсекунды стоит на месте.

Ситуация c Vice City чуть получше. Она также держит 60 кадров при езде по городу, однако показатель сильно падает при большом количестве эффектов на экране. Пешеходы всё так же появляются буквально за несколько метров до поле зрения игрока — как в оригинальной игре 2002 года.

San Andreas избежала многих проблем производительности трилогии. Её FPS падает в перестрелках и экшен-моментах, но не так сильно — при куче эффектов он снижается до 40, а затем быстро возвращается до 60. Однако переиздание ругают за низкокачественный звук — он как будто стал хуже, чем в оригинале. Анимации Си-Джея иногда не срабатывают при разном весе и телосложении. При этом встречаются и графические артефакты — машины могут быть с разноцветными дверями, а некоторые текстуры накладываются друг на друга.

Критике подверглись и новые лица персонажей. Очень часто два похожих героя выглядят сильно иначе: один очень проработан, а второй будто слеплен на скорую руку.

Персонаж справа выглядит намного детализированнее

Дениз как будто сильно постарела

GTA: The Trilogy — The Definitive Edition выйдет уже сегодня, 11 ноября, на ПК и консолях. Rockstar до самого релиза не показывала геймплей переиздания, ограничившись гифками с культовыми моментами трилогии.