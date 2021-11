28 гифок с культовыми сценами из GTA 3, Vice City и San Andreas в GTA Definitive Edition

Rockstar неожиданно опубликовала сразу 33 гифки с культовыми моментами из GTA 3, Vice City и San Andreas, показанными в грядущем послезавтра ремастере GTA Definitive Edition.

GTA San Andreas

Сцена из аэропорта

Начало игры

You picked the wrong house, fool!

You down

Где его носит?

Где все братаны?

Что с тобой такое?

Whassup?

Погнали

Just doing my part for the community

О нет...

Чёрт

GTA: Vice CIty

Всего хорошего

Злость

К чёрту тебя

Сцена с телефоном

Просыпайся!

Понадобятся новые штаны!

Увидимся

Спасибо, амиго

GTA 3

Всё, что пожелаешь

Допрос

Для тебя кое-что есть

Тебе нельзя доверять

Бизнес-цитаты

Оказать услугу

Извини, малыш

Крыса

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition выйдет 11 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Цены начинаются от 4200 рублей.