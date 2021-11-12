«Барселона» купила состав по LoL и выступит в топовой лиге Испании

Испанский футбольный клуб «Барселона» открыл киберспортивное подразделение по League of Legends. С января 2022 года сине-гранатовые начнут выступать в высшей лиге по LoL в Испании.
«Барселона» начала интересоваться киберспортом в 2019 году. Клуб открыл подразделения по eFootball, Rocket League и Hearthstone. По словам руководства, сине-гранатовые будут участвовать в турнирах только по тем играм, которые не пропагандируют насилие.
Развитие нового киберспортивного подразделения «Барсы» — это часть цифровой стратегии клуба. Она мотивируется тем же желанием, что и на футбольном поле — стать главным игроком в сфере киберспорта в ближайшие несколько лет. Новое подразделение позволит объединить клуб с его философией и новую аудиторию, особенно среди развивающихся рынков для футбольных фанатов. Также мы хотим популяризировать бренд «Барселона» в США и Китае.
Примечательно, что в футболист «Барселоны» Жерар Пике и киберспортивный комментатор Ибай Льянос владеют командой AstralisSB. Она выступит в той же лиге.
Киберспорт весьма популярен среди футболистов. Своя команда есть у бывшей звезды «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвида Бэкхема. Успехов уже добился и французский «Пари Сен-Жермен» в сотрудничестве с китайской LGD Gaming. Они выступают под общим названием PSG.LGD. Клуб занял второе место на турнире The International 2021 по Dota 2. В финале французско-китайский коллектив уступил российской команде Team Spirit.
- 12 ноября 2021
-
17:48
-
17:37
-
17:33
-
17:22
-
16:57
-
16:33
-
16:19
-
15:35
-
15:15
-
14:59
-
14:36
-
13:59
-
13:52
-
13:41
-
13:26
-
13:12
-
12:56
-
12:33
-
12:09
-
11:40
-
11:08
-
10:37
-
10:08
-
09:45
-
09:24
-
08:58
-
08:46
- 11 ноября 2021
-
20:13
-
20:03
-
19:19
-
19:11
-
18:35
-
17:40
-
17:27
-
15:51