«Барселона» купила состав по LoL и выступит в топовой лиге Испании

Испанский футбольный клуб «Барселона» открыл киберспортивное подразделение по League of Legends. С января 2022 года сине-гранатовые начнут выступать в высшей лиге по LoL в Испании.

«Барселона» начала интересоваться киберспортом в 2019 году. Клуб открыл подразделения по eFootball, Rocket League и Hearthstone. По словам руководства, сине-гранатовые будут участвовать в турнирах только по тем играм, которые не пропагандируют насилие.

Развитие нового киберспортивного подразделения «Барсы» — это часть цифровой стратегии клуба. Она мотивируется тем же желанием, что и на футбольном поле — стать главным игроком в сфере киберспорта в ближайшие несколько лет. Новое подразделение позволит объединить клуб с его философией и новую аудиторию, особенно среди развивающихся рынков для футбольных фанатов. Также мы хотим популяризировать бренд «Барселона» в США и Китае.

Примечательно, что в футболист «Барселоны» Жерар Пике и киберспортивный комментатор Ибай Льянос владеют командой AstralisSB. Она выступит в той же лиге.

Киберспорт весьма популярен среди футболистов. Своя команда есть у бывшей звезды «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвида Бэкхема. Успехов уже добился и французский «Пари Сен-Жермен» в сотрудничестве с китайской LGD Gaming. Они выступают под общим названием PSG.LGD. Клуб занял второе место на турнире The International 2021 по Dota 2. В финале французско-китайский коллектив уступил российской команде Team Spirit.