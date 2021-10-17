Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила $ 18 млн

Россияне из Team Spirit стали чемпионами The International 2021 по Dota 2. Заключительный матч с китайцами из PSG.LGD закончился со счётом 3:2. Это третий финал TI в истории, который завершился с таким счётом.

В групповой стадии у Team Spirit возникли проблемы. Состав проиграл два первых матча и оказался на последнем месте турнирной таблицы, однако смог победить в нескольких играх подряд и выйти в верхнюю сетку плей-офф. Итоговая статистика групповой стадии: 5 побед и 3 поражения.

В плей-офф Team Spirit проиграла первый же матч с Invictus Gaming со счётом 1:2 и упала в нижнюю сетку. После этого началось победоносное шествие россиян. Они выбили из турнира Fnatic (2:0), двукратных чемпионов мира OG (2:0), соотечественников из Virtus.pro (2:1), отомстили IG (2:0) и расправились с Team Secret (2:1).

Team Spirit заработала $ 18,2 млн призовых, что сделало её участников самыми богатыми игроками в Dota 2 в СНГ. На втором месте расположилась PSG.LGD с $ 5,2 млн призовых, а на третьем — Team Secret c $ 3,6 млн.

The International 2021 прошёл с 7 по 17 октября в Бухаресте. Лучшие команды мира разыграли $ 40 млн. Второй представитель СНГ — Virtus.pro — остановился на 5-6 месте с $ 1,4 млн призовых.