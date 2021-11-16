В Dota 2 отключили поддержку 32-битных систем и старых технологий
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В ночь на 16 ноября Valve выпустила обновление для Dota 2. В нём компания отказалась от использования старых технологий для «внедрения новых технологических функций».
Таким образом, из игры полностью удалены:
- поддержка 32-битных систем;
- технология OpenGL;
- аудиосистема XAudio;
- компоненты DirectX 9.
Благодаря отказу от поддержки старых технологий компания упростит выход будущих обновлений. Valve сообщила, что данными технологиями пользовалось менее 1% аудитории игры, поэтому большинство игроков вряд ли почувствует какие-то изменения.
Ранее Twitch-аккаунт профессионального игрока по Dota 2 и победителя The International 2021 Александра Хертека под псевдонимом TORONTOTOKYO заблокировали во время трансляции. Причины и срок бана неизвестны, а киберспортсмен ситуацию пока не прокомментировал.
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