В Dota 2 отключили поддержку 32-битных систем и старых технологий

В ночь на 16 ноября Valve выпустила обновление для Dota 2. В нём компания отказалась от использования старых технологий для «внедрения новых технологических функций».

Таким образом, из игры полностью удалены:

поддержка 32-битных систем;

технология OpenGL;

аудиосистема XAudio;

компоненты DirectX 9.

Благодаря отказу от поддержки старых технологий компания упростит выход будущих обновлений. Valve сообщила, что данными технологиями пользовалось менее 1% аудитории игры, поэтому большинство игроков вряд ли почувствует какие-то изменения.

Ранее Twitch-аккаунт профессионального игрока по Dota 2 и победителя The International 2021 Александра Хертека под псевдонимом TORONTOTOKYO заблокировали во время трансляции. Причины и срок бана неизвестны, а киберспортсмен ситуацию пока не прокомментировал.