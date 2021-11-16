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Авторы Halo Infinite обновили системные требования проекта

Авторы Halo Infinite обновили системные требования проекта
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343 Industries обновила системные требования для Halo Infinite. Разработчики добавили два новых пресета: «средние» и «ультра» — для тех, кто хочет насладиться графическими красотами игры.

Минимальные

  • Процессор — AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i5-4440;
  • видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570;
  • видеопамять — 4 ГБ;
  • оперативная память — 8 ГБ.

Средние

  • Процессор — AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-9500;
  • видеокарта —  NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5500 XT;
  • видеопамять — 6 ГБ;
  • оперативная память — 8 ГБ.

Рекомендуемые

  • Процессор — AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700k
  • видеокарта —  NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT;
  • видеопамять — 8 ГБ;
  • оперативная память — 16 ГБ.

Ультра

  • Процессор — AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i9-11900k
  • видеокарта —  NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT;
  • видеопамять — 10 ГБ;
  • оперативная память — 16 ГБ.

Разработчики подчеркнули, что Halo Infinite работает только на Windows 10. В данный момент для игры необходимо 50 ГБ свободного места на жёстком диске, однако с дальнейшими обновлениями размер игры увеличится. Также создатели рекомендуют установить драйвер 496.49 для видеокарт NVIDIA и Halo Game Ready Beta для владельцев карт от AMD.

Ранее разработчики Halo Infinite запустили раздачу эксклюзивного комплекта наград для игры. Для получения набора необходимо зайти в игру до 22 ноября.

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