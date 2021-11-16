В Halo Infinite раздают комплект наград в честь 20-летия Xbox
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Вечером 15 ноября Microsoft совершенно неожиданно выпустила мультиплеер Halo Infinite — за 24 дня до официального релиза шутера. Он доступен на ПК и консолях Xbox. Формально сетевой режим будут называть бетой вплоть до полноценного релиза через три недели. Первый сезон онлайна вместе со всеми режимами и боевым пропуском уже стартовал.
В честь 20-летия Xbox разработчики также раздают эксклюзивный комплект наград для игры. Для получения набора необходимо зайти в игру до 22 ноября. В него входят:
- Скин для персонажа в стиле Мастера Чифа;
- Штурмовая винтовка МА5С;
- Раскраска автомобиля М12 «Вепрь»;
- Жетон, логотипы и аватары.
343 Industries ещё раз отметила, что из-за большого наплыва желающих мультиплеер может работать нестабильно. Весь прогресс из беты перенесут в полную версию игры.
Релиз сюжетной кампании Halo Infinite состоится 8 декабря на ПК и консолях Xbox.
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