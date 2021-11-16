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В Halo Infinite раздают комплект наград в честь 20-летия Xbox

В Halo Infinite раздают комплект наград в честь 20-летия Xbox
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Вечером 15 ноября Microsoft совершенно неожиданно выпустила мультиплеер Halo Infinite — за 24 дня до официального релиза шутера. Он доступен на ПК и консолях Xbox. Формально сетевой режим будут называть бетой вплоть до полноценного релиза через три недели. Первый сезон онлайна вместе со всеми режимами и боевым пропуском уже стартовал.

В честь 20-летия Xbox разработчики также раздают эксклюзивный комплект наград для игры. Для получения набора необходимо зайти в игру до 22 ноября. В него входят:

  • Скин для персонажа в стиле Мастера Чифа;
  • Штурмовая винтовка МА5С;
  • Раскраска автомобиля М12 «Вепрь»;
  • Жетон, логотипы и аватары.

343 Industries ещё раз отметила, что из-за большого наплыва желающих мультиплеер может работать нестабильно. Весь прогресс из беты перенесут в полную версию игры.

Релиз сюжетной кампании Halo Infinite состоится 8 декабря на ПК и консолях Xbox.

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