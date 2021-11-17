Орда против Альянса: для Hearthstone анонсировано дополнение «Разделенные Альтераком»
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Blizzard рассказала о новом дополнении для Hearthstone под названием «Разделенные Альтераком». В игру добавят 135 новых карт в стиле героев Орды и Альянса, сражающихся на легендарном заснеженном поле боя.
Также игрокам предстоит выбрать фракцию и принять участие в противостоянии Орды и Альянса. У пользователей появится возможность подготовиться к предстоящему сражению благодаря мощным картам героев, уникальным предводителям фракций и событию, которое «позволит добиться признания».
Ключевые особенности:
- Орда против Альянса. Игрокам предстоит выбор между старым шаманом Дрек’Таром из Орды и горным королём Вандаром из Альянса. С 7 декабря по 11 января пользователям обеих фракций смогут выполнять задания и получать очки за матчи и победы. Сторона, набравшая больше очков чести до конца события, станет победителем. Ей подарят по алмазной копии карты предводителя фракции.
- Почётная победа. Нанесение существу смертельного урона без превышения активирует свойство «Почетная победа», дающее уникальные бонусы: например, уменьшение стоимости всех заклинаний игроков или прибавку +1/+1 за каждую «победу», которую одерживает существо.
- Герои-наемники. Теперь они представлены в игре в виде карт героев, способных использовать мощные эффекты (вроде увеличения числа кристаллов маны до 20).
Дополнение выйдет 7 декабря. Предзаказ уже открыт: стандартное издание с 60 комплектами карт стоит 2469 рублей. Мегапакет обойдётся в 4399 рублей — в него войдут 80 комплектов карт и один герой.
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