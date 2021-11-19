Кооператив в Halo Infinite появится спустя полгода или даже больше после релиза
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Сюжетная кампания Halo Infinite выйдет 8 декабря, но пройти её в кооперативе сразу не дадут. Авторы планируют запустить совместное прохождение не раньше старта второго сезона в мае 2022 года. Об этом изданию Eurogamer рассказал творческий руководитель игры Джозеф Стейтен.
Примерно в это же время стоит ждать и выхода режима Forge, который позволит редактировать карты и другие элементы шутера. По словам разработчиков, позднее появление кооператива и Forge обусловлено работой над другими, более важными частями Halo Infinite.
Новость по темеМедленную прокачку в Halo Infinite уже начали ускорять
Зато уже с 15 ноября пользователи ПК, Xbox One и Xbox Series могут играть в условно-бесплатный сетевой режим. Он всё ещё тестируется, но у игроков есть доступ ко всему функционалу мультиплеера.
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