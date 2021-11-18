Медленную прокачку в Halo Infinite уже начали ускорять

Не успели создатели Halo Infinite рассказать о планах улучшить прокачку боевого пропуска, как первые нововведения уже внедрили.

К примеру, теперь ежедневное испытание «сыграть один матч» приносит больше опыта, а еженедельные челленджи переформировали. Некоторые были слишком сложными и их решили переделать, чтобы можно было проще выполнить их.

Вдобавок усилители опыта теперь будут действовать в течение 60 минут — раньше было вдвое меньше. И, как и сообщалось ранее, ультимативный приз за выполнение еженедельных испытаний (the Sigil Mark VII Visor) дадут бесплатно — просто за вход с 23 по 30 ноября.

По словам игроков, изменения сразу заметны — уровни прокачиваются многократно быстрее.

Мультиплеер Halo Infinite вышел 15 ноября на Xbox Series, Xbox One и ПК. Формально он находится в бете, хотя работают все режимы, монетизация и боевой пропуск. Сезон и вовсе продлится аж полгода, до мая 2022 года.