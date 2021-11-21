Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон «Аркейн» уже анонсировали. Он выйдет не раньше 2023 года

Второй сезон «Аркейн» уже анонсировали. Он выйдет не раньше 2023 года
Комментарии

Создатели мультсериала «Аркейн» по League of Legends объявили, что второй сезон шоу уже находится в производстве. Финальный акт первого сезона вышел вчера на Netflix.

Скорее всего, второй сезон «Аркейн» продолжит историю уже известных героев League of Legends. В анонсирующем тизере можно услышать голоса знакомых героев: Джинкс, Вай и Кейтлин.

Обзор «Аркейн». Это ведь лучшая экранизация игры Обзор «Аркейн». Это ведь лучшая экранизация игры

События первого сезона «Аркейн» разворачивались во враждующих Пилтовере и Зауне. В финальных эпизодах показали и другие области Рунтерры, среди которых грозная империя Ноксус. Теоретически сюжет продолжения могут перенести туда или же в другие регионы.

Первый акт «Аркейн» вышел 7 ноября, а следующие — 13 и 20 ноября на Netflix. Сериал доступен с полной русской озвучкой. Дата премьеры 2 сезона пока неизвестна, но ожидается, что это будет не раньше 2023 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021