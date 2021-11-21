Второй сезон «Аркейн» уже анонсировали. Он выйдет не раньше 2023 года

Создатели мультсериала «Аркейн» по League of Legends объявили, что второй сезон шоу уже находится в производстве. Финальный акт первого сезона вышел вчера на Netflix.
Скорее всего, второй сезон «Аркейн» продолжит историю уже известных героев League of Legends. В анонсирующем тизере можно услышать голоса знакомых героев: Джинкс, Вай и Кейтлин.
События первого сезона «Аркейн» разворачивались во враждующих Пилтовере и Зауне. В финальных эпизодах показали и другие области Рунтерры, среди которых грозная империя Ноксус. Теоретически сюжет продолжения могут перенести туда или же в другие регионы.
Первый акт «Аркейн» вышел 7 ноября, а следующие — 13 и 20 ноября на Netflix. Сериал доступен с полной русской озвучкой. Дата премьеры 2 сезона пока неизвестна, но ожидается, что это будет не раньше 2023 года.
- 21 ноября 2021
-
13:00
-
12:32
- 20 ноября 2021
-
19:53
-
18:27
-
17:36
-
16:14
-
15:15
-
13:57
-
13:24
-
12:34
-
11:45
-
11:14
- 19 ноября 2021
-
22:17
-
22:16
-
21:24
-
20:44
-
20:40
-
19:40
-
19:10
-
18:45
-
18:10
-
18:00
-
17:18
-
17:18
-
16:31
-
16:14
-
16:01
-
15:59
-
15:45
-
15:03
-
14:22
-
14:02
-
13:42
-
13:24
-
13:14