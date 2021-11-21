Второй сезон «Аркейн» уже анонсировали. Он выйдет не раньше 2023 года

Создатели мультсериала «Аркейн» по League of Legends объявили, что второй сезон шоу уже находится в производстве. Финальный акт первого сезона вышел вчера на Netflix.

Скорее всего, второй сезон «Аркейн» продолжит историю уже известных героев League of Legends. В анонсирующем тизере можно услышать голоса знакомых героев: Джинкс, Вай и Кейтлин.

События первого сезона «Аркейн» разворачивались во враждующих Пилтовере и Зауне. В финальных эпизодах показали и другие области Рунтерры, среди которых грозная империя Ноксус. Теоретически сюжет продолжения могут перенести туда или же в другие регионы.

Первый акт «Аркейн» вышел 7 ноября, а следующие — 13 и 20 ноября на Netflix. Сериал доступен с полной русской озвучкой. Дата премьеры 2 сезона пока неизвестна, но ожидается, что это будет не раньше 2023 года.