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Skyrim в стиле Borderlands: культовую RPG сделали комиксной с помощью мода

Skyrim в стиле Borderlands: культовую RPG сделали комиксной с помощью мода
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За всё время существования для «Скайрима» сделали множество различных модов. Энтузиаст Kanjscat недавно выпустил несколько модификаций, преобразующий визуальный стиль RPG в эдакую Borderlands.

Автор изменил в Skyrim всё: здания, виды оружия, броню, персонажей и многое другое. Kanjscat не смог уместить все изменения в один мод, поэтому создал несколько. Например, можно поставить стиль Borderlands на деревья и горы, а внешний вид NPC оставить оригинальным.

Моддер создал свои работы в Skyrim Special Edition, так что для игры в стилистике Borderlands подойдёт только специальная версия — ни оригинальная, ни Anniversary Edition не годятся.

Юбилейное издание «Скайрима» вышло 11 ноября. Помимо множества нововведений, в игру из оригинала перекочевали многие баги и ошибки. Bethesda скоро их исправит.

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