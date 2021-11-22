Для Skyrim: Anniversary Edition скоро выйдет патч. Он исправит самые надоедливые ошибки

Релиз очередного переиздания «Скайрима» не обошёлся без технических проблем. Многие пользователи жалуются на ошибку загрузки сохранений, которая возникает в основном на консолях. Изначально с багом столкнулись игроки, которые использовали модификации.

Однако затем ошибка пришла к обладателям немодифицированных версий. Они также встретили другой баг — невозможность сохранить игру после сюжетных квестов линейки Братьев Бури. Система сообщала, что на жёстком диске «0 кБ свободного места». Bethesda уже в курсе ситуации и обещает выпустить обновление на этой неделе.

Нам известно об ошибке «0 кБ», с которой сталкиваются некоторые игроки PS4, а также о проблеме «чёрного экрана при загрузке». Мы работаем над исправлением этих ошибок. Обновление должно выйти уже на этой неделе.

Неизвестно, будут ли внесены ещё какие-то исправления. Команда обещает следить за развитием ситуации и в дальнейшем поддерживать проект, оригинальной версии которого недавно исполнилось 10 лет.

Ранее энтузиаст прошёл Skyrim необычным способом. Во время прохождения и битв с боссами, в том числе с драконами, он использовал только удочку, различные зелья и помощь спутников.