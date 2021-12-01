Twitch представила инструмент для отслеживания новых аккаунтов у заблокированных зрителей

Twitch анонсировала новый инструмент для борьбы с пользователями, создающими новые аккаунты после блокировки — он получил название Suspicious User Detection. Система будет работать на основе машинного обучения.
По словам сервиса, инструмент определяет подозрительные аккаунты с недавней регистрацией. Таким образом стример и модерация смогут узнать о зрителях, которые создают новые профили для обхода блокировок. Сообщения таких пользователей помечаются определённым символом и сперва будут видны только авторам каналов.
Стримеры также смогут настраивать автоматические действия по отношению к подобным аккаунтам. Однако команда Twitch отмечает, что прямо сейчас инструмент может работать некорректно, но со временем станет намного лучше.
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