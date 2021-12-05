Из-за сбоев игрокам Final Fantasy 14 подарят 7 дней подписки

Square Enix после ажиотажа вокруг раннего доступа Final Fantasy 14: Endwalker решила порадовать поклонников MMORPG — все активные подписчики получат дополнительные семь дней подписки на игру.

Это касается всех, включая игроков с 30-дневной пробной версией.

Издатель пошёл на такую меру из-за множества сбоев и длинных очередей на сервера. Многие сейчас попросту теряют время активной подписки, что может вылиться в недовольных пользователей, однако японцы не хотят видеть подобного.

Более того, мы можем дать ещё больше дней — всё зависит от дальнейшего развития ситуации. Мы расскажем об этом уже позже.

Square Enix поблагодарила всех поклонников за огромный интерес к Final Fantasy 14, отметив, что аудитория игры стала по-настоящему огромной — такого ажиотажа не было со дня релиза самой A Realm Reborn. Причём сейчас проходит именно ранний доступ нового дополнения — официально его выпустят 7 декабря.

Как мы ранее и предполагали, онлайн в том же Steam на выходных оказался рекордным: на выходе Endwalker пиковый онлайн с трудом превысил 70 тысяч человек, а в субботу ему уже удалось превзойти 94 тысячи человек.

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