Из-за сбоев игрокам Final Fantasy 14 подарят 7 дней подписки

Square Enix после ажиотажа вокруг раннего доступа Final Fantasy 14: Endwalker решила порадовать поклонников MMORPG — все активные подписчики получат дополнительные семь дней подписки на игру.
Издатель пошёл на такую меру из-за множества сбоев и длинных очередей на сервера. Многие сейчас попросту теряют время активной подписки, что может вылиться в недовольных пользователей, однако японцы не хотят видеть подобного.
Более того, мы можем дать ещё больше дней — всё зависит от дальнейшего развития ситуации. Мы расскажем об этом уже позже.
Square Enix поблагодарила всех поклонников за огромный интерес к Final Fantasy 14, отметив, что аудитория игры стала по-настоящему огромной — такого ажиотажа не было со дня релиза самой A Realm Reborn. Причём сейчас проходит именно ранний доступ нового дополнения — официально его выпустят 7 декабря.
Как мы ранее и предполагали, онлайн в том же Steam на выходных оказался рекордным: на выходе Endwalker пиковый онлайн с трудом превысил 70 тысяч человек, а в субботу ему уже удалось превзойти 94 тысячи человек.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 5 декабря 2021
-
19:16
-
19:00
-
18:32
-
18:24
-
18:01
-
16:59
-
16:39
-
16:02
-
15:10
-
14:25
-
13:51
-
13:32
-
13:05
-
04:54
-
00:54
-
00:44
-
00:33
- 4 декабря 2021
-
19:43
-
18:22
-
17:40
-
16:21
-
15:36
-
14:46
-
14:02
-
13:20
-
13:08
-
13:01
-
12:36
-
03:59
-
03:40
-
03:25
- 3 декабря 2021
-
23:05
-
22:45
-
21:53
-
21:00