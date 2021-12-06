Помогите Sony выбрать лучшие игры 2021 года

Sony в официальном блоге PlayStation запустила голосование среди пользователей за лучшую игру 2021 года на PS4, PS5 и PS VR. Помимо главных номинаций, есть ещё более 10 категорий, среди которых выбираются лучшие персонажи, графика и история.

В каждую категорию можно вписать свою игру, если она не представлена в списке. Лучший мультиплеер выбирается не только из новинок этого года, но и прошлого — если для них выходили значимые обновления.

В список самых ожидаемых игр 2022 года попали проекты, которые получили официальные названия. Новой категорией стали «Лучшие переиздания», в которой выбираются ремастеры и ремейки со значительными улучшениями геймплея и графики.

Но выбор лучшей игры 2021 у игроков есть больше недели. Голосование закончится 14 декабря в 11:00 мск.

Список всех номинаций в блоге PlayStation:

Лучший новый персонаж

Лучшая история

Лучшее использование контроллера DualSense

Лучший мультиплеерный опыт

Лучшая спортивная игра

Лучшие специальные возможности

Лучшая демонстрация графики

Лучшее художественное направление

Лучший саундтрек

Лучшее переиздание

Независимая игра года

Игра года PS VR

Игра года PS4

Игра года PS5

Самая ожидаемая игра 2022 года и после

Студия года

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