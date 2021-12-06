Помогите Sony выбрать лучшие игры 2021 года

Sony в официальном блоге PlayStation запустила голосование среди пользователей за лучшую игру 2021 года на PS4, PS5 и PS VR. Помимо главных номинаций, есть ещё более 10 категорий, среди которых выбираются лучшие персонажи, графика и история.
В каждую категорию можно вписать свою игру, если она не представлена в списке. Лучший мультиплеер выбирается не только из новинок этого года, но и прошлого — если для них выходили значимые обновления.
В список самых ожидаемых игр 2022 года попали проекты, которые получили официальные названия. Новой категорией стали «Лучшие переиздания», в которой выбираются ремастеры и ремейки со значительными улучшениями геймплея и графики.
Но выбор лучшей игры 2021 у игроков есть больше недели. Голосование закончится 14 декабря в 11:00 мск.
Список всех номинаций в блоге PlayStation:
- Лучший новый персонаж
- Лучшая история
- Лучшее использование контроллера DualSense
- Лучший мультиплеерный опыт
- Лучшая спортивная игра
- Лучшие специальные возможности
- Лучшая демонстрация графики
- Лучшее художественное направление
- Лучший саундтрек
- Лучшее переиздание
- Независимая игра года
- Игра года PS VR
- Игра года PS4
- Игра года PS5
- Самая ожидаемая игра 2022 года и после
- Студия года
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 6 декабря 2021
-
20:51
-
20:29
-
20:10
-
19:55
-
19:34
-
19:15
-
19:11
-
18:45
-
17:38
-
17:15
-
16:34
-
16:05
-
15:40
-
15:00
-
14:38
-
14:20
-
14:09
-
13:51
-
13:38
-
13:18
-
13:01
-
12:19
-
11:29
-
11:10
-
10:45
-
10:36
-
10:20
-
09:44
-
09:23
-
08:59
-
08:30
-
02:02
-
01:53
-
01:27
- 5 декабря 2021
-
19:16