Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Помогите Sony выбрать лучшие игры 2021 года

Помогите Sony выбрать лучшие игры 2021 года
Комментарии

Sony в официальном блоге PlayStation запустила голосование среди пользователей за лучшую игру 2021 года на PS4, PS5 и PS VR. Помимо главных номинаций, есть ещё более 10 категорий, среди которых выбираются лучшие персонажи, графика и история.

В каждую категорию можно вписать свою игру, если она не представлена в списке. Лучший мультиплеер выбирается не только из новинок этого года, но и прошлого — если для них выходили значимые обновления.

В список самых ожидаемых игр 2022 года попали проекты, которые получили официальные названия. Новой категорией стали «Лучшие переиздания», в которой выбираются ремастеры и ремейки со значительными улучшениями геймплея и графики.

Но выбор лучшей игры 2021 у игроков есть больше недели. Голосование закончится 14 декабря в 11:00 мск.

Список всех номинаций в блоге PlayStation:

  • Лучший новый персонаж
  • Лучшая история
  • Лучшее использование контроллера DualSense
  • Лучший мультиплеерный опыт
  • Лучшая спортивная игра
  • Лучшие специальные возможности
  • Лучшая демонстрация графики
  • Лучшее художественное направление
  • Лучший саундтрек
  • Лучшее переиздание
  • Независимая игра года
  • Игра года PS VR
  • Игра года PS4
  • Игра года PS5
  • Самая ожидаемая игра 2022 года и после
  • Студия года
Новость по теме
Стартовал второй раунд голосования за Игру года на The Game Awards 2021

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021