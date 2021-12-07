Раскрыты проблемы производства Battlefield 2042 — игру якобы сделали за год

Известный инсайдер Том Хендерсон выпустил большое видео о проблемной разработке Battlefield 2042. В нём он суммировал всю информацию, которой делился на протяжении последних месяцев. Мы выбрали из ролика главное.

В начале разработки Battlefield 2042 в 2018 году руководство EA хотело создать свою королевскую битву. В то время релиз Apex Legends ещё не состоялся, и в успех проекта мало кто верил. Однако Винс Зампелла сумел убедить главу ЕА перевести игру на бесплатную модель распространения, в результате чего шутер добился большого успеха.

В то же время многие ветераны студии DICE, работавшие над прошлыми Battlefield, покидали команду один за другим. По словам Хендерсона, это происходило из-за отсутствия творческой свободы под крылом издательства и желанием разработчиков создать что-то совершенно иное.

Помимо взгляда на королевские битвы, маркетологи ЕА просили авторов добавить оперативников. Рекламщики очень хотели, чтобы в игре было что-то от Call of Duty: Black Ops 4. В Battlefield 2042 их добавили только в 2020 году, до этого разработка шла с прицелом на старые-добрые классы.

Критике подвергаются даже внутриигровые скины

В начале прошлого года DICE, как и большинство студий по всему миру, перешла на удалённую работу. Это усложняло процесс производства, создавало задержки и непонимание дальнейших планов среди разработчиков.

В середине 2020-го EA решила отказаться от королевской битвы и сместить акцент на проверенную формулу серии. Именно так и появился режим Hazard Zone — изначально его хотели выпустить отдельной бесплатной игрой наподобие Warzone.

Таким образом, полноценное производство с понятными для всей команды ориентирами началось только в августе 2020 года. Получается, Battlefield 2042 находилась в разработке чуть больше года .

. В начале 2021 года EA поручила своим внутренним студиям помочь DICE c производством игры — к разработке подключились Criterion Games и Ripple Effect. Первой даже пришлось отложить работу над следующей Need for Speed. Благодаря их помощи игру удалось привести в играбельный вид к релизу осенью.

Режим Portal называют лучшим в игре. Его создала студия Ripple Effect

По словам сотрудников студии, первый геймплейный трейлер Battlefield 2042 специально создавали так, «чтобы не показать кучу багов», которая была в проекте на тот момент.

В конце видео Хендерсон заявил, что следующая часть BF всё ещё планируется как шутер со специалистами без большого количества войск — на манер Call of Duty. Отдельная королевская битва всё ещё находится в планах компании.

Battlefield 2042 вышла 19 ноября на ПК и консолях. Шутер сразу же столкнулся с массивной критикой со стороны игроков и прессы. Игра стала самой низкооценённой в серии, а в Steam потеряла около 70% аудитории всего за две недели.

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