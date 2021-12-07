Поклонник Sega Mega Drive испёк торт в виде консоли

Пользователь Reddit под ником DualCay0te опубликовал фотографию торта в виде консоли Sega Mega Drive, которую выпустили в 1988 году.
Вместе с консолью кондитер испёк оригинальный проводной геймпад и несколько игр. Среди них платформеры Dynamite Headdy и Rocket Knight Adventures, а также файтинг Mortal Kombat 3. Игры вышли в середине 90-х годов, а поддержка Sega Mega Drive закончилась в 1997-м.
Пост с изображением торта автор подписал словами «Торт Genesis. 16 бит во веки веков».
Фото: DualCay0te
Фото: DualCay0te
Фото: DualCay0te
В 2019 году Sega выпустила Mega Drive Mini с 40 предустановленными играми для ностальгирующих фанатов. Консоль адаптирована под современные телевизоры и продаётся в комплекте с двумя геймпадами на USB.
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