Артемий Лебедев постримил с лопаткой, которая била его за донаты в 10 тысяч рублей

Разработчики из России создали девайс, который бьёт стримеров по щеке за донаты. Первым его вызвался протестировать дизайнер Артемий Лебедев. За трансляцию длительностью в несколько часов ему удалось собрать 260 тыс. рублей.
Устройство било Лебедева по правой щеке за донаты в размере 10 тыс рублей. По словам дизайнера, сумму меньше он поставить не решился, поскольку тогда бы его «щека отвалилась». Забавно, но люди охотно присылали даже такие большие деньги, чтобы ударить Артемия Лебедева по лицу. За весь стрим устройство сработало больше десяти раз.
Половину собранной суммы Лебедев оставит себе, а вторую переведёт в благотворительный фонд.
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