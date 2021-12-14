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Артемий Лебедев за деньги избил себя автоматической лопаткой на стриме

Артемий Лебедев постримил с лопаткой, которая била его за донаты в 10 тысяч рублей
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Разработчики из России создали девайс, который бьёт стримеров по щеке за донаты. Первым его вызвался протестировать дизайнер Артемий Лебедев. За трансляцию длительностью в несколько часов ему удалось собрать 260 тыс. рублей.

К сожалению, мы не можем вставить видео с трансляцией в эту новость, поскольку в нём много бранной лексики. Найти его можно на канале Артемия Лебедева на YouTube, оно называется «Бизнес-ланч в прямом эфире»

Устройство било Лебедева по правой щеке за донаты в размере 10 тыс рублей. По словам дизайнера, сумму меньше он поставить не решился, поскольку тогда бы его «щека отвалилась». Забавно, но люди охотно присылали даже такие большие деньги, чтобы ударить Артемия Лебедева по лицу. За весь стрим устройство сработало больше десяти раз.

Половину собранной суммы Лебедев оставит себе, а вторую переведёт в благотворительный фонд.

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