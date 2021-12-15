В S.T.A.L.K.E.R. 2 добавят NFT и возможность стать «метачеловеком»

NFT стал чуть ли не главным трендом 2021 года. Студии активно добавляют токены в свои игры, однако не всей аудитории нравится этот подход. Вот и GSC Game World рассказала, что NFT появится и в S.T.A.L.K.E.R. 2.

GSC следует популярной тенденции и даёт игрокам шанс попасть прямо в виртуальный мир, благодаря чему S.T.A.L.K.E.R. 2 станет первой ААА-игрой с подобным нововведением. Проект запустили вместе с компанией DMarket. Уже заявлено как минимум три этапа получения NFT:

декабрь 2021 года — начало регистрации

январь 2021 года — начало аукциона

февраль 2021 года — второй релиз NFT.

Попасть в игру в виде персонажа сможет каждый, кто приобретёт такую возможность на аукционе — он начнётся в январе 2022-го. Все полученные с NFT предметы не будут влиять на игровой процесс и давать обладателям какие-либо преимущества вроде увеличенного урона или бонусов к здоровью.

Выбранный человек должен будет прийти в нашу студию для детальной процедуры сканирования, и после этого у нас будет всё, чтобы он появился в игровом мире в качестве одного из персонажей.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 28 апреля 2022 года на Xbox Series и ПК. Игра с релиза появится в сервисе Xbox Game Pass.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!