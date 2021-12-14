Вспоминаем легендарный мультик про Человека-паука из нашего детства

Человек-паук — один из самых популярных супергероев в мире. При его создании Стэн Ли и Стив Дитко даже не думали, что персонаж станет настолько известным. Ведь люди, как правило, не очень любят пауков. Из-за этого героя даже думали переименовать в Человека-муху, но вовремя отказались от идеи.

На сегодняшний день про Человека-паука выпустили множество фильмов, игр и мультфильмов. Один из самых значимых проектов — мультсериал 1994 года под названием Spider-Man: The Animated Series.

Первый эпизод вышел 19 ноября 1994 года. Он добился ошеломительных рейтингов на американских телеканалах, поэтому уже через несколько месяцев создатели стали крутить серии на постоянной основе. Из-за сильного ажиотажа дубляжом мультсериала занялся российский телеканал «НТВ». Команда из трёх человек принялась озвучивать весь мультсериал, и у них получилось! Конечно, не так ярко и выраженно, как в оригинале, но всё равно вышло достойно.

С 2001 года шоу попало на постоянный прокат на телеканале «РЕН-ТВ». Рейтинги были безумные, поэтому мультсериал крутили в течение многих лет. Если новые эпизоды заканчивались, то шоу просто ставили на повтор. «Человек-паук» 1994 года действительно стал феноменальным проектом про самого известного супергероя. Недавно мы пересмотрели все пять сезонов и захотели вспомнить, почему этот мультсериал считается культовым, да и своей актуальности он не растерял.

Для героев всегда что-то заготовлено

Через весь мультсериал проходит единая сюжетная линия, а разбавляется всё это дело различными микроисториями, которые могут занимать пару эпизодов или длиться весь сезон. Глобально сюжет посвящён тому, как Человек-паук раз за разом спасает Нью-Йорк и его жителей от различных опасностей.

Если подумать, то любой проект про этого героя посвящён спасению, ведь это логично. Подача истории ощущается цельной из-за отсутствия временных скачков и персонажей, которые постоянно вспоминают о прошедших событиях и показывают, что они в них действительно участвовали.

Например, если в первом сезоне зрителям показали Венома, то это означает только одно — персонаж вернётся в будущем, для него подготовили более важную роль. Так и произошло: Эдди Брок становится ведущим персонажем небольшой истории третьего сезона на пару с Карнажем, а у Паука появляются серьёзные проблемы. Подобное происходит почти с каждым, кто мелькал даже на пару серий: Ящером, Скорпионом, Стервятником и другими.

Фелиция Харди — непримечательная до четвёртого сезона девушка из богатой семьи — вдруг становится Чёрной Кошкой и помогает Человеку-пауку. Казалось бы, героиня появилась и сюжетные линии с ней закончены — можно выводить из шоу, но нет! Ей нашлось место в будущих эпизодах, притом не абы как, а потому что сам Человек-паук помнит, что у него есть верный друг и надёжный помощник.

Моя любимая и трагичная линия связана с учёным Алистером Смайтом. Этот персонаж появился в первом сезоне и потерял отца при пожаре. Смайт поклялся отомстить всем виновным в его смерти, и Человеку-пауку тоже. На протяжении нескольких сезонов учёный пытается убить героя, но в один переломный момент всё меняется, и бывший враг становится союзником, потому что теперь им движет другая цель. Мультсериал ловко перескакивает с одной небольшой истории на другую. В итоге они дополняют друг друга и складывается ощущение одного, большого сюжета.

«Человек-паук» 1994 года точно не даст заскучать. Во многом это заслуга эпизодов и их динамики. По ходу мультсериала всегда что-то происходит, притом создатели шоу явно не побоялись экспериментов. Все эпизоды первого сезона могут пройти динамично — Человек-паук постоянно с кем-то сражается, враги пытаются его убить, и у них почти это получается.

Последняя серия сезона в корне меняет повествование, и в итоге мы получаем детективный эпизод, большую часть которого Человек-паук выступает в роли сыщика и пытается не действовать наперёд. Да, пропадают динамика и экшен, но зато появляется другая черта, и это прекрасно.

Второй сезон называется «Неогенный кошмар». Он получился самым жутким и пугающим, потому что в нём мутационные клетки Человека-паука обостряются и он постепенно превращается в чудовище. В каждом эпизоде этого сезона герой буквально страдает от своих сил, потому что медленно становится монстром.

В некоторых моментах даже казалось, что смотришь ужастик, настолько было страшно. Подобного сезона больше не было, и это снова очень круто сыграло на контрасте. Забавно, но в этом же сезоне несколько эпизодов посвящено Человеку-пауку без способностей. То есть в начале мы видим героя без его навыков, а уже через пару серий он превращается в чудовище.

Тут лучший Питер Паркер

Питера Паркера из мультсериала можно смело назвать лучшим из всех, где он появлялся. Авторы шоу создали не просто парня, который пытается совместить геройскую и личную жизни, а человека, который действительно страдает от своего «дара». Тут Паркер предпочёл погоне за бандитами свидание с девушкой, но таков путь героя, придётся заниматься поимкой преступников. Притом из-за последствий своих подвигов Питер как минимум один раз в сезон задумывается об уходе на пенсию.

Питер из The Animated Series по-настоящему живой. Он злится, радуется, переживает, испытывает сильнейшую боль, и все эти эмоции при просмотре можно ощутить на себе. Больнее всего парню становится в те моменты, когда страдают самые близкие люди. Такое на протяжении мультсериала случалось несколько раз, а Питер, конечно, винил себя и пытался всё исправить.

Жизнь супергероя не позволяет раскрывать свою личность, из-за чего единственным другом Человека-паука и Питера Паркера одновременно стала горгулья. Она всегда на месте, выслушает и никуда не денется. Именно со статуей Питер любил делиться переживаниями и обсуждать дальнейшие планы. Звучит даже как-то грустно, но зато можно провести аналогию с реальностью. Человек-паук — одиночка. Он не привык работать в команде, а уж тем более делиться с кем-то своими переживаниями, потому что нельзя!

Шоу отражает невероятный интеллект Питера, он же учёный! Благодаря развитой смекалке парень создал себе картриджи с паутиной и целый пояс с гаджетами. В арсенале как минимум есть фонарик и жучки, с помощью которых герой может отследить бандитов или сесть кому-то на хвост.

Если не получалось справиться с противником, то побитый Питер возвращался домой, придумывал новые паутинные растворы и возвращался в бой. Я бы даже сказал, что большую часть побед ему принёс интеллект. И невероятный юмор с колкими шутками, которые заставляли противников оказываться там, где нужно было Питеру, а дальше уже дело техники. Бывало и такое, что решить проблему помогал именно Питер Паркер, а не Человек-паук, прямо как в эпизодах с Отто Октавиусом. Он был научным руководителем Паркера, их личная связь крепка, поэтому набольшее влияние на учёного произвёл его бывший ученик, а не супергерой.

Тут смелые кроссоверы с разными героями

Человек-паук не может существовать отдельно от других супергероев и злодеев. Дальше всех в этом направлении зашёл именно мультсериал 1994 года. Список попавших в него персонажей можно составлять бесконечно, при этом каждый из них органично вписан в сюжет. Каждый эпизод шоу добавлял новых бандитов и героев, но самые масштабные коллаборации произошли в третьем и пятом сезонах.

В наше время в это трудно поверить, но в шоу Человек-паук успел сразиться с Людьми Икс, навалять Росомахе, встретиться с живым вампиром Морбиусом и целым альянсом героев. Среди них: Железный человек, Фантастическая четвёрка и Капитан Америка.

После слияния FOX и Disney в 2019 году фанаты наконец-то получили шанс увидеть на одном экране Мстителей, Людей Икс и Дэдпула. Последний, конечно, вряд ли появится в «Человеке-пауке», но всё же мультсериал смог вместить в себя множество персонажей и не растерять свою ценность.

Вот всего несколько героев, которые удивили своим появлением

Блэйд

Бродяга

Дормамму

Хобгоблин

Водяной

Каратель

Сорвиголова

Воитель

Красный Череп

Электро.

Одна из самых любимых фанатских арок в комиксах про Человека-паука связана со Зловещей шестёркой. Это команда сильнейших врагов супергероя, которая объединилась для его уничтожения. Авторы мультсериала придержали криминальный союз до второго сезона, в его состав вошли Мистеро, Октавиус, Носорог, Хамелеон, Шокер и Скорпион. Примечательно, что каждого злодея успели раскрыть в первом сезоне, так что они не свалились с неба — зрители успели к ним привязаться. Это позволило сразу бросить их в очаг экшена.

Планы на ту же Зловещую шестёрку хотели реализовать в кино уже несколько раз. Задумка о такой масштабной битве появилась ещё у режиссёра Сэма Рейми, но в итоге дальше концептов это не ушло. Намёк на появление злодейского союза был и в «Новом Человеке-пауке 2» с Эндрю Гарфилдом. Возможно, в третьем фильме нам бы наконец показали сражение паучка с шестью злодеями, но лента так и не вышла.

В киновселенной Marvel есть Человек-паук и достаточно злодеев, чтобы организовать Зловещую шестёрку. Опять же, на это намекали ещё в 2017 году, когда вышел фильм «Человек-паук: Возвращение домой».

В последнее время активно ходят слухи о больших планах Marvel и Sony. Якобы в разработке находятся ленты про Фантастическую четвёрку и Людей Икс, которые станут частью киновселенной Marvel. Команды наконец-то встретятся с Человеком-пауком на больших экранах, что откроет двери для экранизации многих сюжетов из комиксов. Взять, например, ту же арку с противостоянием Людей Икс и Мстителей. Пока что это всё в планах, а за чем-то подобным мы можем наблюдать в Spider-Man: The Animated Series.

В мультфильме Человек-паук оказался в России

Создатели мультсериала умудрились отправить Человека-паука даже в Россию. Во второй серии пятого сезона Питер узнаёт, что его родители были русскими шпионами. Он решает отправиться в Москву и разузнать об этом побольше. В этом эпизоде нам показали только часть Красной площади, российский флаг и удивлённых жителей.

В следующей же серии ввели важного для сюжета персонажа — Бориса Пушкина. У него забавный акцент и манера целоваться при встрече с новыми людьми. Питер явно был не в восторге, хотя ранее и столкнулся с тремя русскими злодеями по ходу своих геройств: Носорогом (Алексей), Крейвеном (Сергей) и Хамелеоном (Дмитрий).

Ещё на пару минут промелькнул русский комиссар по фамилии Крагов, который обругал западных журналистов, прессу и демократию. Также одну, но запоминающуюся фразу сказал Стервятник.

Добро пожаловать в Россию, друг-Паук.

Помимо Москвы, персонажи побывали и в Чернобыле. В городе-призраке расположился секретный бункер, в который поместили Человека-паука и множество злодеев, включая босса преступных группировок Амбала. Все персонажи постоянно боялись получить дозу радиации, и лишь Питер отшутился тем, что уже прошёл через это.

Паучьи вселенные

Заключительными эпизодами пятого сезона стали серии с Паучьими мирами. Привычный и известный Человек-паук встретился со своими альтернативными версиями. Сначала Питер сам не поверил в увиденное, но потом до него дошло, что существуют другие реальности, в которых есть свои вариации Человека-паука.

Затронуть сюжет с другими версиями героями и показать, как это всё работает, попытались создатели мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Однако именно мультсериалу 1994 года удалось продемонстрировать мультивселенные в их лучшем виде.

Питер Паркер увидел, что существуют и другие версии Человека-паука, притом у каждой из них сложилась своя жизнь. Какой-то Питер разбогател на своём интеллекте и изобретениях, став эдаким Тони Старком. Другой Паркер стал носить щупальца Отто Октавиуса после победы над ним. Больше всех мне понравился Алый паук, который переименовался из Питера Паркера в Бена Райли и надел синюю жилетку поверх костюма.

В мультсериале показали даже ту реальность, в которой Питер не потерял дядю Бена. Да, оказывается, существует и такая вселенная, в которой всё сложилось лучше, чем у других. На фото выше можно увидеть альтернативные версии Человека-паука, однако ни одна из них ничем не отличается от обычного, но почему? Ответ прост — это актёр, который лишь исполнял роль супергероя.

Заключительный эпизод пятого сезона поместил Человека-паука в наш мир, в котором мы знаем этого героя как вымышленного. Благодаря актёру кино Питер Паркер встретился с одним из своих создателей — Стэном Ли! Они немного полетали по Нью-Йорку и обсудили произошедшее, а Человек-паук сделал вывод, что он признан героем даже в том месте, в котором его не существует.

Как итог — один из лучших мультфильмов в принципе

«Человек-паук» 1994 года подарил нам самого лучшего Питера Паркера, безумные кроссоверы и запоминающихся персонажей, которых постепенно раскрывали на протяжении всего мультсериала. Мы увидели альтернативные реальности с другими версиями Человека-паука, тогда как современные проекты только начинают приближаться к подобным масштабам.

15 декабря состоится премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Конечно, в нём не покажут десятки версий героя, но мечты фанатов о трёх паучках на экране могут стать реальностью, притом на это намекают различные сливы и слухи. Пусть это хоть и немного, но всё же приблизится к тому, что создали авторы Spider-Man: The Animated Series. Этот мультсериал сделали с любовью для тех, кто любит Человека-паука. На сегодняшний день это мой безоговорочный фаворит.