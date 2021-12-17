Сюжет сериала по Halo не будет напрямую связан с играми серии

На мероприятии The Game Awards 2021 создатели сериала по серии Halo представили тизер картины. В нём авторы показали красивые кадры из шоу и самого Мастера Чифа. Авторы обещали поделиться подробностями в начале 2022 года, однако первая информация появилась уже сейчас. Так, глава трансмедиа в 343 Industries Кики Вулфкилл рассказала, что у сериала будет свой канон, отличающийся от игровой серии.

Мы называем канон сериала Silver Timeline, чтобы различать его с основным каноном. Это разделение даёт возможность развивать оба направления, чтобы они не мешали друг другу и могли быть тем, чем они должны быть в соответствии со своим форматом.

Многие фанаты Halo огорчились решению авторов. По их мнению, у франшизы большое количество игр, комиксов и книг — сериал мог бы перенести весь лор в удобный для зрителя сериальный формат. Так или иначе, первые крупные подробности изменений в шоу мы узнаем в начале следующего года.

Сериал по вселенной Halo выйдет в 2022-м на Paramount+. В главных ролях: Пабло Шрайбер, Наташа Макэлхоун, Джен Тейлор и другие.

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