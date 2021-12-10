В первом трейлере сериала по Halo показали не только Мастера Чифа
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Создатели сериала по Halo представили небольшой тизер, в котором показали некоторых персонажей и самого Мастера Чифа. Разработкой шоу занимается кинокомпания Paramount.
По показанному ролику сложно понять детали сюжета, однако можно быть уверенными, что к созданию шоу подошли довольно серьёзно. События сериала не будут пересекаться с игровыми. Создатели хотят показать что-то новое для франшизы.
В главных ролях: Пабло Шрайбер, Наташа Макэлхоун, Джен Тейлор и другие. Премьера сериала состоится в 2022 году на Paramount+. Подробностей стоит ждать в начале следующего года.
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