Российский MMO-шутер Pioner в духе S.T.A.L.K.E.R. и Metro выйдет в 2022 году

Российская студии GFA Games, которая анонсировала Pioner весной этого года, пообщалась с изданием Wccftech. Создатели раскрыли некоторые подробности и приблизительное время выхода MMO-шутера с элементами выживания, который вдохновлён сериями S.T.A.L.K.E.R. и Metro.

Из MMO-элементов разработчики Pioner уже добавили рейтинг и редкость снаряжения, точность и урон оружия, а также модификаторы критической атаки. Прогресс будет зависеть от экипировки и влияния фракции, а не от привычных уровня и навыков персонажа. Развиваться предстоит в огромном мире в 50 квадратных километров без учёта подземелий. В пути игроку предстоит отдыхать и есть, чтобы поддерживать силы.

В ноябре создатели Pioner получили инвестиции от Tencent, что позволит им думать не только об игре, но и будущих дополнениях. Над шутером работают 20 разработчиков, если не учитывать фрилансеров. Студия рассматривает для MMO все варианты современных технологий вроде DLSS и функций DirectX 12.

Подробности игрового мира и вместимость серверов Pioner разработчики пока не раскрыли, так как работа над ними ещё не завершена.

По словам совладельца студии Александра Никитина, Pioner выйдет в 2022 году на консолях и ПК. Появится ли шутер в Steam, Epic Games или в нескольких сервисах сразу, пока не сообщается. MMO будет распространяться по системе «купи и играй», а для ознакомления создатели сделают пробный период. Перед релизом игроков ждёт бета-тестирование.

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