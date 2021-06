S.T.A.L.K.E.R. скрещённый с Escape from Tarkov. Российский ММО-экшен с большими амбициями

Отечественный геймдев постепенно встаёт на ноги. Или мне показалось? Посудите сами, почти готов и уже просится на прилавки приключенческий шутер с элементами ролевой игры Atomic Heart, который в сообществе уже окрестили «русским BioShock», в разработке находится не нуждающаяся в представлении вторая часть постапокалиптического шутера S.T.A.L.K.E.R. В августе выйдет King's Bounty 2 — фэнтезийная ролевая игра с элементами пошаговой стратегии. Невозможно не упомянуть и о The Day Before — онлайн-шутере от русских разработчиков в постапокалиптическом сеттинге с элементами выживания. Игра чем-то напоминает The Division и The Last of Us.

В общем, все вышеназванные проекты мы ждём уже давно. Но речь сейчас не о них, а об ещё одной русской игре, которую можно смело добавлять в список самых ожидаемых релизов от наших разработчиков. Эта игра называется PIONER, и она является гибридом S.T.A.L.K.E.R. и Escape from Tarkov. Впрочем, есть в ней что-то такое, что напоминает ещё и о METRO с Survarium.

Это полноценная игра-сервис с сюжетной кампанией

PIONER разрабатывается студией GFA Games. Считая фрилансеров и аутсорсеров, над игрой трудится всего 25 человек. Ребята работают удалённо, как и многие другие IT-компании в современных реалиях.



Во-первых, давайте разберёмся, что это за игра. PIONER — это шутер от первого лица с элементами MMO и RPG. Но здесь не будет противников с уровнями и полосками здоровья. Разработчики отказались от привычных для RPG атрибутов в пользу реализма и глубины погружения в окружающий мир. То есть, игра больше похожа на тот же «Тарков», чем на привычное ММО.



Авторы стремятся реализовать PvP и PvE режимы примерно в равных долях. Прохождение сюжетных заданий и заданий фракции будет иметь важное значение. Часть этих заданий будет происходить на отдельных закрытых локациях, попасть в которые вы сможете лишь в одиночку или в группе. Для борьбы против других реальных игроков в мире игры будут существовать специальные арены. Под PvE даже будет отдан большой кусок острова, на котором не существует никаких ограничений и правил. Эти места будут называться пустыми землями.

Ваш выбор во время игры имеет значение. Вариативных и фракционных квестов будет достаточно. От того, какое решение вы примите, зависит финал игры, либо ситуация в конкретной фракции или регионе.

А на мир игры и поведение существ будет влиять даже время суток. С наступление темноты гораздо реже можно будет встретить патрули группировок или бандитов. Ведь ночью все спят. Не спит только Леший — самое опасное существо в игре. А в дневное время суток можно будет охотиться на диких зверей и мутантов. В это время они будут особенно активны.

Действие игры будет происходить на советском острове

Вернее, на советском изолированном аномалией острове, где рулят русские бандиты в адиках и остальные нехорошие ребята из различных фракций, на котором ещё к тому же стоит огромный монолит. Ничего не напоминает?



Авторы рассказали нам, что в игре будет как минимум четыре фракции на старте. Это будут Истовики — аборигены, местные жители острова, и Бригадные — местная военизированная структура. Ещё о двух оставшихся фракциях разработчики пообещали рассказать позже.

Игрок сможет не только взаимодействовать с фракциями и строить с ними отношения, но и повышать уровень их лояльности. Чем выше будет уровень лояльности, тем больше бонусов вы сможете получить от фракции. В игре будет реализована глубокая система социального взаимодействия внутри каждой фракции. Это отразится в том числе и на взаимоотношениях с торговцами, которых придётся задабривать, чтобы получить скидку или лучшие предметы. Будет ли реализован в игре голосовой чат? Разработчики пока не решили.

Видео опубликовано на YouTube-канале PIONER.

Этот остров, помимо фракций, будет населён мутантами и аномалиями

Мутировавшие звери, мутанты, аномалии и повышенный уровень радиации — со всем этим «добром» вы сможете встретиться на этом же острове. Мы спросили авторов, откуда они черпают вдохновение и идеи при создании монстров и аномалий, на что они ответили нам, что за это отвечает сценарист. Иногда им приходится прибегать к помощи игроков. Разработчики интересуются у игроков, какие аномалии и каких монстров им добавить. Они действительно хотят создать интересное окружение, уникальные аномалии и уникальных монстров, а не видоизменять уже популярных.

Разработчики уделяют оптимизации много внимания

О системных требованиях проекта мы пока можем только догадываться. Но стабильная работа игры на большинстве ПК — это одна из приоритетных задач разработчиков. «Мы не собираемся выпускать сырой продукт, а в текущих реалиях цен на комплектующие и видеокарты для нас оптимизация является очень важным параметром», — говорят авторы.



Чтобы понимать примерные масштабы игры: размер карты в PIONER на данный момент равен размеру карты S.T.A.L.K.E.R: Зов Припяти. Это будет открытый, но не бесшовный мир. Для оптимизации под среднестатистические ПК разработчикам всё-таки пришлось прибегнуть к загрузкам локаций.

А ещё много внимания уделяется кастомизации оружия

Вы сможете создавать прицелы и само оружие в кустарных условиях — из подручных средств, артефактов и даже из энергии аномалий. В этом вам поможет станок или верстак. Один из примеров агрессивного кустарного производства (на скриншоте ниже) — очень злой топор. Переплюнет ли местная система крафта «Тарков» — говорить пока очень рано. Ведь разработчики ещё даже не продемонстрировали наглядно, как она будет выглядеть.

Менять модули на оружии можно будет в режиме реального времени. Система будет работать аналогично играм вроде Crysis или Deus Ex. Но это касается только модификаций и улучшений для исходного оружия.

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4

С визуальной частью проблем у игры явно нет. Она выглядит если не великолепно, то очень достойно. А всё благодаря движку Unreal Engine 4, который при небольших ресурсах может сделать из любой игры — конфетку. Но и талант художников заметен невооружённым глазом. Авторы с этим мнением не согласны и обещают, что к релизу игра будет выглядеть ещё лучше.



А вот с физикой и анимациями поработать точно стоит. Авторы уже исправили анимацию выброса гранаты — в ролике она выглядела топорно и складывалось ощущение, что персонаж выбрасывает гранату не рукой, а пузом.

Моделью распространения игры будет B2P

Разработчики думали над тем, чтобы распространять свою игру по условно-бесплатной модели, но отказались от этой идеи, в итоге остановившись на модели распространения B2P — купи, чтобы поиграть. Предметов, влияющих на игровой процесс, в игре не будет. Но от косметики авторы не отказываются:



«К косметическим предметам у нас довольно большой список по уровню их органичности, чтобы не было ядовитых и кислотных цветов, рущащих ролевую систему игры», — говорят разработчики.



Также они назвали причины, из-за которых отказались от F2P:



«Мы решили отказаться от F2P, так как большая часть современных ММО с этой моделью распространения — это не «играй бесплатно», а «мучайся бесплатно и плати за комфортную игру». Мы считаем, что это нечестно и неуважительно по отношению к нашим будущим игрокам. В ходе рассуждений мы остановились на B2P, чтобы отказаться от любых предметов, влияющих в какой бы то ни было степени на игровой баланс, но при этом иметь финансовую возможность поддержки проекта. Также мы понимаем, что B2P может выглядеть, как «кот в мешке». По этой причине мы планируем добавить бесплатный ознакомительный период для знакомства с игрой перед её покупкой».

Ниша подобных игр не освоена должным образом

Если PIONER выйдет такой, какой её рисуют разработчики в своих рассказах, то у неё есть все шансы стать неким подобием S.T.A.L.K.E.R. Online. Ниша подобных игр, по сути, свободна, о чём напоминают и сами разработчики:

Мы очень любим данный сеттинг и Стругацких, так что со стилистикой выбор был очевиден. А что касается ММО… Как и в 2016-м, когда возникла идея создать что-то подобное, так и сейчас, нет ни одной игры в подобном жанре и сеттинге. Мы думаем, что Activision Blizzard видели свою ММО Titan примерно в таком же ключе, судя по лору Overwatch. Это тоже постапокалипсис, но, само собой, с совершенно другими возрастными рейтингами.



Игры в жанре не одиночного шутера, к сожалению, очень часто сводятся к сессионной игре с несколькими PvP режимами. Мы же предлагаем самодостаточный открытый мир, в котором немалую часть занимает PvE, квесты и исследование мира, у которого есть свой лор. По духу наша игра ближе к S.T.A.L.K.E.R., геймплейно это совершенно другой опыт, который мы, надеемся, многим понравится.

Игра разрабатывалась с 2017 года другим составом студии. Новый состав занимается игрой не более двух лет

Можно ли сказать, что игра разрабатывается уже на протяжении четырёх с лишним лет? И да, и нет. Старый состав студии видел игру другой. В какой-то момент разработки они поняли, что игра не соответствует их ожиданиям, и тогда было решено начать проект с нуля, но уже с опытом. «Примерно 1.5 года назад наша студия в её нынешнем составе начала разработку уже той игры, которую вы видите в трейлере и на скриншотах», — говорят разработчики.

PIONER не будет конкурировать со S.T.A.L.K.E.R.

Это идеологически две разные игры. PIONER — игра совсем в другом жанре. Разработчики не собираются конкурировать со S.T.A.L.K.E.R. 2, так как она, как и любая одиночная игра, конечна. Авторы PIONER надеются, что игроки пройдут S.T.A.L.K.E.R. 2 и захотят продолжения. Они будут рады видеть этих игроков в своём проекте.