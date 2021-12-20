В Elden Ring ведь их нет! Разработчик Cyberpunk 2077 о критике работы копов в игре

Директор по квестам Cyberpunk 2077 Павел Саско часто проводит стримы по экшену, на которых отвечает на вопросы фанатов. Один из них касался странного поведения полиции, которая не преследует игрока при побеге, как это происходит в других играх с открытым миром.

На вопрос о погонях Саско ответил, что не в каждой игре с открытым миром они есть. Разработчик привёл в пример предстоящие Elden Ring и Sonic Frontiers, но в них полицейских нет совсем. Позже Саско всё же признал, что у студии не хватило времени на осуществление преследований, сообщает Game Rant.

На Reddit слова Саско встретили резкой критикой и привели в пример много других игр, в которых реализована погоня. Пользователи отмечают, что ИИ полицейских в Cyberpunk 2077 не способен даже отреагировать на стреляющих бандитов, не говоря уже о преследовании игрока.

Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One в ужасном техническом состоянии. Для экшена выпустили несколько крупных патчей, которые исправили критические ошибки, и кампанию уже можно пройти без серьёзных багов.

Новое крупное обновление Cyberpunk 2077 и версия для PS5 и Xbox Series ожидаются до апреля 2022 года.

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