NVIDIA представила огромную новогоднюю карту в Minecraft с подарками и колесом обозрения

NVIDIA выпустила масштабную новогоднюю карту в Minecraft под названием RTX Winter World. Её разработал художник Усио Токура, который занимается созданием больших миров в проекте от Microsoft. По словам автора, площадь карты составляет целых 15,3 гектара или 153 000 м². Мир состоит из 30 млн блоков, а на его создание ушло около 300 часов.

В RTX Winter World доступно множество активностей: от катания на американских горках и колесе обозрения до посещения пингвиньей почты. На карте есть домик Санты, где можно получить различные подарки в честь Рождества. В игровом мире также множество отсылок на популярные новогодние фильмы, включая картины «Эта замечательная жизнь» и «Полярный экспресс».

Как понятно из названия, RTX Winter World поддерживает трассировку лучей на видеокартах NVIDIA. Поэтому производитель GPU рекомендует играть в игру именно на них. Загрузить карту может любой желающий на Planet Minecraft.

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