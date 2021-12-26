В Valheim добавили ботов-помощников с разными классами

Фанаты Valheim выпустили мод, который добавляет в выживалку ботов для защиты базы и помощи в бою. Напарники игрока наделены различными способностями и характеристиками.

Создать ботов можно с помощью специального тотема только один раз. У каждого напарника уникальный набор доспехов и навыков, а также собственные увлечения и вкусы. Его можно взять с собой в приключение или оставить охранять деревню.

Фото: Salpati / Iron Gate AB

Классы напарников

Рейнджер — владеет луком с рунической магией, которая регулярно наносит урон врагам. Невосприимчива к яду и любит Королевское варенье

Рыцарь — танк с высоким уровнем HP, который блокирует стрелы и накладывает защитную ауру. Обладает иммунитетом к молниям и предпочитает варёное мясо

Воин — гном с кристальным топором и и железными кувалдами, который наносит урон по области. Любит грибы

Мудрец — маг, который лечит союзников и наносит урон стихиями. Невосприимчив к огню и питается лесными ягодами

Учёная — эльфийская волшебница с магией льда. Стреляет ледяными шарами и вызывает метель. Ценительница Королевского варенья

Вор — неуловимый полурослик с кинжалом и бомбами. Крадёт предметы у врагов

Боты исчезают только после смерти, а для повторного призыва тотем нужно обновить. Valheim продаётся на ПК в Steam.

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